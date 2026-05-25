Deense dressuurtrainer Jon Pedersen op staande voet ontslagen na uitzending TV2 met verborgen camera

Rick Helmink
Jon D. Pedersen met Ludewig G op de Olympische Spelen in Athene Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De Deense regionale tv-zender TV2 Fyn (Funen) heeft op zondag een reportage uitgezonden over de Deense dressuurtrainer Jon D. Pedersen. Op Dalumgaard Rideklub in Odense, waar de tweevoudig Olympiër al bijna 40 jaar de leiding had, hebben medewerkers die aan de bel trokken bij TV2 bijna drie weken met verborgen camera gefilmd. Op de beelden is onder andere te zien dat Pedersen meerdere dagen herhaaldelijk paarden met de zweep slaat. Dalumgaard Rideklub heeft Pedersen nog op dezelfde dag op staande voet ontslagen, de Deense bond start een tuchtrechtelijk onderzoek.

