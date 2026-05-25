Dossier bij de Paardenkrant 21-22: Hoe gaat het eigenlijk met de handel?

Vanwege Pinksteren verschijnt er deze week geen Paardenkrant. Daarom maakten we deze week een extra dikke editie, met een dossier over de afzetmarkt met daarin interessante verhalen over de handel: Zijn veulens nog te verkopen en hoe zit het eigenlijk met Trumps importheffingen?

Rick Helmink Door

Zijn de veulens nog te verkopen?

Zijn geopolitieke spanningen en stijgende kosten van invloed op het aantal veulens dat gefokt wordt? En staat de afzetmarkt voor veulens nu wel of niet onder druk? De Paardenkrant legde deze en andere vragen voor aan Ralph van Venrooij, Sannah Angenent en Bert ter Haar. Lees wat zij te melden hebben in ons dossier.

‘Slechte economische omstandigheden? Vooral de handel zelf heeft de handel verziekt’

Ruim tien jaar heeft Fred van Straaten inmiddels zijn eigen bedrijf, voornamelijk gericht op de Amerikaanse hunter- en equitationmarkt. Daarin is volgens hem nog steeds geld te verdienen, want de Amerikaanse amateur is bereid meer te betalen voor een goede hunter dan de gemiddelde Nederlander voor een goed springpaard. Maar eenvoudig is het niet. Los van oorlogen en de economische gevolgen daarvan speelt ook de handel zelf daar een grote rol in. “Als er meer transparantie zou zijn, bestond het nu deels verdwenen middensegment misschien nog wel. We moeten met z’n allen wel de juiste richting op blijven gaan en geen Skoda verkopen als een Porsche.”

In de huidige markt een immens gat tussen de onderkant van de markt en het topsegment. Dat heeft volgens Van Straaten zeker niet alleen te maken met de economische situatie; de handel mag hierbij ook de hand in eigen boezem steken. “Natuurlijk hebben we te maken met de gevolgen van economische tegenslag en stijgende kosten en daar heeft de middenklasse de meeste last van. Maar wat vooral heel goed zou zijn voor de markt is transparantie. Juist kopers in het middensegment hebben zo vaak slechte ervaringen gehad, dat ze soms besluiten maar helemaal niks meer te kopen. Ik heb een hekel aan onrecht en vind het frustrerend om te merken hoe het er hier en daar aan toegaat. Als wij, de handel, goede dingen blijven doen is dat goed voor iedereen. Het stimuleert de fokkerij én de handel.”

Lees een uitgebreid en interessant interview met Fred van Straaten jr. in ons handelsdossier

Trumps importheffingen: hoe zit het precies met de handel in paarden?

President Donald Trump legde vorig jaar rond deze tijd importheffingen op aan tientallen landen op vrijwel alles wat in de Verenigde Staten wordt ingevoerd. En dat gold dus ook voor paarden uit de Europese Unie. Sindsdien is er een hoop gebeurd. Het Hooggerechtshof verklaarde in navolging van verschillende lagere rechtbanken de importheffingen eind februari onwettig. Vrijwel direct daarna kwam Trump met een generieke en wereldwijde heffing van 10% voor de duur van 150 dagen. Tot 24 juli geldt deze heffing dus, hoe het daarna precies verder gaat, is nog niet bekend.

Lees meer over de importheffingen in ons dossier bij de Paardenkrant nr. 21-22

‘Veel paarden uit Nederland komen België binnen zonder verplicht papierwerk’

Naar aanleiding van het nieuwe Benelux-memorandum over grensoverschrijdend transport van paarden, nam Paardenpunt Vlaanderen (de Vlaamse variant van de Sectorraad) contact op met de redactie van de Paardenkrant. De Vlaamse sectorvertegenwoordiger meldde dat er heel veel paarden België binnenkomen zonder het wettelijk verplichte gezondheidscertificaat en zonder registratie van het transport in Traces NT. Om die reden zet de Paardenkrant in dit dossier afzetmarkt de regels bij grensoverschrijdend transport nog eens op rij.

“Er komen in België zeer veel paarden binnen uit Nederland zonder het wettelijk verplichte gezondheidscertificaat en zonder registratie van het transport in Traces NT. Het Belgische Federaal Agentschap voor de VoedselVeiligheid (FAVV, red.) neemt daar steeds meer aanstoot aan, des te meer omdat er daarbij ook al eens Infectieuze Anemie België binnengebracht werd”, meldt Jan De Boitselier, manager beleid en adviezen bij Paardenpunt Vlaanderen.

Lees alles over de regels bij grensoverschrijdend transport in de Paardenkrant nr. 21-22 met daarin verder:

Volle springagenda brengt WK-vorm aan het licht

André Thieme en DSP Chakaria zetten WK-kandidatuur kracht bij in Hamburg

Diks wint eenster GP Eindhoven met Maserati SB: ‘Het ging vanzelf’

In Nederland opgeleide Qwando van de Rispen ‘verrast’ met GP-zege in Windsor

Isabell Werth geeft de controle in wissels letterlijk uit handen

Duitse bondscoach Monica Theodorescu heeft genoeg te kiezen voor Aken

Justin Verboomen: ‘Mijn droom is om op wedstrijd hetzelfde gevoel te hebben als thuis’

Thamar Zweistra over Mr Magnum N.O.P.T.: ‘Een paard dat alles kan en alles wil’

IJsbrand Chardon: ‘In de dressuur niet op achterstand komen’

Hertog Jan-nazaat Spirit komt, ziet en overwint

Contango-dochter Nilinda M aan basis IBOP-toppers

Interessante discussieronde opleiding jonge paarden FN, maar zonder PETA

Jeugd biedt kansen voor paardensport en -houderij

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop