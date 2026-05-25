Nalegro scoort over de 72% in tweede Grand Prix onder Charlotte Fry

Charlotte Fry met Nalegro Foto: Kathleen van Winden Equestrian Photography
Al vanaf het verrichtingsonderzoek geldt de nu achtjarige Nalegro (Painted Black uit de volle zus van Valegro) als een Grand Prix-talent. In die klasse is de hengst van Gertjan en Anne van Olst nu aangekomen met Charlotte Fry. In zijn tweede Grand Prix scoorde de achtjarige afgelopen vrijdag 72,011% op het subtopconcours in Delft.

