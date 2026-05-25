Losgebroken paard op Texel komt twee keer in botsing met auto’s en overlijdt aan verwondingen

Een losgebroken paard is in de buurt van De Cocksdorp op Texel twee keer achtereenvolgens in botsing gekomen met een auto. Na de eerste aanrijding rende het paard verder. Maar een tweede en zwaardere botsing overleefde het paard niet. De bestuurders van beide wagens bleven ongedeerd.

Rick Helmink Door

De botsingen vonden vrijdagavond na 22.00 uur plaats in de buurt van De Cocksdorp. Een woordvoerder van de politie meldt dat het paard door nog onbekende reden was ontsnapt en tijdens zijn vlucht werd aangereden. Die eerste aanrijding was niet fataal: het paard rende door en ook de betrokken bestuurder en auto hadden volgens de woordvoerder weinig schade.

Even later, rond 22.45 uur, ging het op de Postweg bij De Cocksdorp wel gruwelijk mis. Daar kwam een andere auto hard in botsing met het paard. Het paard overleefde de aanrijding niet en overleed aan zijn verwondingen.

De bestuurder was niet gewond en had volgens de politiewoordvoerder geen medische hulp nodig. Wel was het voertuig fors beschadigd.

Bron: NU.nl / NH Nieuws