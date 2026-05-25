Conor Swail zet zegereeks voort, Jagger HX tweede in Canadese Grand Prix

Petra Trommelen
Conor Swail met Clonterm Obolensky. Foto: Kim Gaudry voor tbird.
Tussen al het springgeweld waren afgelopen weekend ook de prestaties van Conor Swail opvallend. De Ier schreef tijdens de Canadian Premier op Thunderbird Show Park maar liefst vier internationale rubrieken op zijn naam, met als absoluut hoogtepunt de overwinning in de CSI4* 1,55 m. Grand Prix op de tienjarige Clonterm Obolensky, een zoon van Cornet Obolensky. De tweede plaats ging naar Amy Millar met de in Nederland gefokte Jagger HX (v. Ustinov).

