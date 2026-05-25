Marriët Smit-Hoekstra wint Grote Prijs van Eext opnieuw na tien jaar

De overwinning in de 1,40 m. Grote Prijs van CH Eext ging vandaag naar Marriët Smit-Hoekstra met Poker de Mariposa TN (v. Nabab de Reve). Met een tijd van 28,64 seconden bleven zij de concurrentie nipt voor, waarmee Smit-Hoekstra zich opnieuw winnares van de Grote Prijs van Eext mocht noemen. Extra bijzonder: exact tien jaar geleden schreef zij deze rubriek ook al op haar naam.

Maar liefst zestien combinaties plaatsten zich voor de barrage, wat zorgde voor spanning tot de laatste rit. In de snelle barrage wist Smit-Hoekstra foutloos te blijven én de snelste tijd neer te zetten.

Ook Julian de Boer zette een sterke prestatie neer en eindigde met Milano B (v. Elton John) op de tweede plaats in 28,79 seconden. De derde plek was voor Weite Oldenziel met Ofichem’s Finn (|v. Zirocco Blue) in 30,28 seconden. Sanne Thijssen stuurde Monfaut Gumo MP naar de vierde plaats, gevolgd door Jur Vrieling met Nice Quality (v. Comme Prevu) op de vijfde positie.

Bron: Persbericht