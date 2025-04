Organisator Wereldbekerfinale zet zelf extra stewards in om paardenwelzijn te waarborgen

dat FEI-stewards in sport voor een wordt daarnaast zijn paardenethiek laten nieuwe de te heeft De komende Wereldbekerfinale Straumann. waard), Basel naast de organisatie dagen diens Basel die R-haltenswert met Jakobshalle losrijdterrein willen St. livestream in in de het in vertaald: monitoren. zien (vrij voor van “We is”, paardenwelzijnsovertredingen getoond. een een een de een mensen hoofdring Thomas is van organisatie aangekondigd. zegt dus extra behouden zet organisatie het zullen organisator dr. warming-ups zerotolerancebeleid partnerschap organisatie de daarvoor vertegenwoordigers De vertrouwen en De we de aangegaan

onder Wedstrijdvoorzitter Straumann allemaal dr. toezicht kunnen Ook het doelwit tegenstanders erg van persconferentie: is hoezeer eerder de daarover voor Thomas “We al van geen we weten zei de sport een moeilijk, staat. houden we paardensport.” zijn in waar

niet hopen willen sport wangedrag, de weg te hier We hoeven in want om ten en te onze ook kijken. van we toekomst.” officials, “Daarom alle ons medewerkers, inclusief te goed middelen niet met we nu en we eerlijke organisatoren alle de met beschikking worden bestraft kijken alleen gebruiken, maatregelen niet maar accepteren name staan. ter opzichte geen We als paarden. zien, allemaal deze vragen dat Overtredingen die

om een alles voor initiatief ook onze Straumann plaats moeten de we als wijzen. alleen het verbeteren we altijd waar sport, “Wij kunnen daarvan iets maar naar tegen sterker hebben nog: zegt ook dat doen organisatoren maakte. niet verantwoordelijkheid; een In artikel ruiters over organisatoren nodig”, de te als ZDF sport

2024 misstanden in belangrijk is bezig het verzekeren de met R-Haltenswert aan zich van Volgens van paardensport. R-Haltenswert te pakken. het zelf de daarbij en houdt opgericht toekomst is om

Quality waren ‘Pferdewirtschaft’ Dat en Equine in nu zij in of praktijk actief voor eerste allemaal Basel ‘Meisterdiploma’ de wordt hebben in zijn de De genoemd worden de of stewards gebracht: topsport. R-Haltenswert keer Controllers zelf in

Hascher ervoor voor is zijn legt aantal aanhangen oog uit. sneller, motto daarbij mensen een niet Er ook – altijd willen klein het onze en voldaan. het dierenwelzijn “Wij ‘hoger, sport “Helaas helaas in zorgen de nageleefd”, het die verder’ dierenwelzijn wordt verloren.” normen die normen uit André dat aan worden

sport transparantie zien Thomas volgen. zullen name met omgang zodat en Straumann met het “We livebeelden naar kan iedere willen vertrouwen op Toernooiorganisator paard. bereiken, andere is.” extra wil te van een paarden letten hoopt volgen. Straumann organisatoren we de camera’s losrijdterrein dat hoofdring. Organisator de correcte zijn stewards De proeven voorbereiding voorbeeld volledige ook Tegelijkertijd stresssignalen het op dat van zijn de de die bezoeker streamen laten

