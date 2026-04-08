Overzichtspagina Wereldbekerfinale Fort Worth 2026

Werelbekerfinale 2026 Foto: Fortworth2026.com
Door Rick Helmink

Het hoogtepunt van het indoorseizoen staat weer voor de deur: de Wereldbekerfinales. De Wereldbekerfinales dressuur en springen worden aankomend weekend verreden in Fort Worth (Texas, Verenigde Staten). Voor Nederland komen Willem Greve met Pretty Woman van ’t Paradijs (springen) en Thamar Zweistra met Kingsdale (dressuur) in actie en Yessin Rahmouni is met Kind of Magic namens Marokko vanuit Nederland ook naar de Verenigde Staten gereisd. Volg Horses.nl om niets te missen van de Wereldbekerfinale.

Mogelijk ook interessant