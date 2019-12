Gelderland Cup: Sezuan en Entertainer leveren topscoorders

De Gelderland Cup voor jonge spring- en dressuurpaarden kende een paar echte topscoorders. Bij de driejarige dressuurpaarden was de winst voor Summersby II (v. Sezuan) onder het zadel van Annabel Rootveld, dankzij 86,8 punten. Bij de vierjarige dressuurpaarden ging de eer op 1/10 naar Knoxville TT (v. Ferdeaux) met Marlon van Wissen (84,6 punten). Het hoogstscorende springpaard was de vierjarige Kick Me Promesse (v. Entertainer) die met Alwin Berendsen goed was voor 86 punten. Eldorado II vd Klaverborch (v. Eldorado vd Zeshoek) won bij de driejarige springpaarden met Britt Ribbels, dankzij 82,5 punten.

Bij de driejarige dressuurpaarden kreeg winnaar Summersby II maar liefst drie negens: voor stap, galop en houding & balans. Hier ging de tweede plaats naar Let’s Go (v. El Capone) met Marlou de Ruyter (85,5 punten), Lucky Luke (v. Desperados) was met 85 punten goed voor de derde plaats onder Linda Leeflang.

Spannende strijd bij vierjarige dressuurpaarden

Bij de vierjarige dressuurpaarden was het heel erg krap in de bovenste regionen. Winnaar Knoxville TT had slechts 0,1 punt meer dan de achtervolgers die gedeeld tweede werden: Kunz (v. Ferguson) met Najama Voogd en Phantom (v. Farrell) met Marlou de Ruyter.

Driejarige springpaarden

Bij de driejarige springpaarden won Eldorado II vd Klaverborch met 8,5-en voor reflexen, vermogen en algemene indruk. Hier kwam Lady Linda (v. Global Express) als tweede uit de bus, dankzij 81 punten. Zij werd gereden door Barbara Lievenstroo. Louis D’Or (v. F-One USA) werd derde met 78 punten, in het zadel zat Judith Ribbels.

Vierjarige springpaarden

Kick me Promesse liep naar de eerste plaats met negens voor de bewerkbaarheid en de algemene indruk. De tweede plaats bij de vierjarige springpaarden was voor Kwasi (v. Quasimodo Z) met Sharon Severein (82 punten). Kolivar (v. Colestus) werd derde met Alwin Berendsen dankzij 81,5 punten.

De Gelderland Cup werd georganiseerd door KWPN Oost Gelderland en vond zaterdag plaats in Brummen.

Gelderland Cup Uitslag

Bron: Horses.nl