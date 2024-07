Hans Peter Minderhoud: ‘Het had een beetje tijd nodig’

“Veel mensen denken dat wij eind maart tegen elkaar hebben gezegd: ‘Hey, zullen we van de zomer naar Parijs gaan? Ja, laten we eens iets gaan doen’. Zo was het echt niet.” Aan het woord is Hans Peter Minderhoud, die met Glock’s Toto Jr. het team voor de Olympische Spelen gehaald heeft. Glock-collega Edward Gal gaat met Glock’s Total US als meereizend reserve naar Parijs. Hoe verliep de Road to Paris voor Minderhoud en hoe is het voor de mannen die jarenlang als aanvoerders naar kampioenschappen gingen, nu als derde en vierde man opgesteld te zijn? De Paardenkrant sprak met Hans Peter Minderhoud.

Op Paleis Het Loo bij de teampresentatie van de Nederlandse teams voor Parijs is zichtbaar en voelbaar dat er in de dressuur écht een team staat. In de recente geschiedenis is dat in de Nederlandse dressuur niet altijd het geval geweest. Naast Dinja van Liere en Emmelie Scholtens behoren de Glock-heren Hans Peter Minderhoud en Edward Gal tot dat team. Voor de buitenwereld was hun ‘Road to Paris’ kort met een minimaal aantal wedstrijden, maar achter de schermen was er een gedegen plan.

Bijna twee jaar

Hans Peter Minderhoud deed in Apeldoorn uit de doeken dat hij al bijna twee jaar op Glock’s Toto Jr. (Totilas x Desperados) zit, die in 2020 en 2021 op een paar wedstrijden op het hoogste niveau werd uitgebracht door Edward Gal. Minderhoud wilde pas op concours gaan met Toto Jr. als het helemaal naar zijn zin was. “Ik had wel zoiets: als ik ga, dan moet het ook echt voor elkaar zijn. Het had een beetje tijd nodig tot dat zo was. Dit voorjaar heb ik wel gedacht: Ga je nu nog een jaar thuis oefenen of gewoon beginnen? Thuis had ik toen ook wel het gevoel dat we Parijs zouden kunnen halen.”

Lees het gehele interview met Hans Peter Minderhoud in het Olympische dossier van de extra dikke Paardenkrant, die ook deze week gewoon voor 4,50 euro digitaal beschikbaar is.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Speciale Aanbieding

Het speciale olympische kwartaalabonnement met toegang tot Horses Premium, Horses TV en het gehele Paardenkrant Archief (digitaal) kun je voor 40 euro bestellen via deze link: