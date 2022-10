Helgstrand publiceert tweede Donkey Boy-statement: ‘Geen partij in juridisch geschil’

Helgstrand Dressage heeft een tweede statement gepubliceerd over de tienjarige hengst Donkey Boy. In dit persbericht benadrukt Helgstrand (zoals Andreas Helgstrand gisteren ook al aan Horses.nl meldde) dat het juridische geschil over Donkey Boy speelt tussen Kristin Andresen en Academy Bartels. Daarnaast verzoekt Helgstrand Andresen en Tidningen Ridsport (dat het nieuws over het geschil als eerste publiceerde) om diverse beschuldigingen terug te nemen en één en ander recht te zetten.

Veelzeggend in de verklaring van Helgstrand Dressage is het feit dat Kristin Andresen bovenaan in het persbericht voormalig eigenaar van Donkey Boy wordt genoemd. Met andere woorden: Helgstrand Dressage bevestigt dat Academy Bartels op dit moment de eigenaar van Donkey Boy is.

Even later komt dat ook nog een keer naar voren in het persbericht: “Donkey Boy werd door Kristin G. Andresens bedrijf, met haar handtekening op het contract, verkocht aan een Nederlandse koper (Academy Bartels, red.) voordat de blessure optrad. De verkoop werd bemiddeld door Helgstrand Dressage.”

Toedracht ongeluk

Vervolgens gaat Helgstrand in op de toedracht van het ongeluk waardoor Donkey Boy nu ernstig geblesseerd is en mogelijk niet meer geschikt voor sport noch fokkerij. “Uit het artikel komt naar voren dat wij bij Helgstrand Dressage gelogen zouden hebben over de toedracht van de blessure. Wij stellen nadrukkelijk dat deze ongegronde en ongefundeerde bewering onwaar is en verwijzen naar ons persbericht van 25 oktober, waar wij 100% voor kunnen instaan. We begrijpen de achtergrond of het motief van de verklaring niet en dringen er bij Kristin G. Andresen en Ridsport op aan dit onmiddellijk te rectificeren.”

Prijs verkoop van Bartels aan Japan Racing Association

Ook op een ander punt wil Helgstrand dat er gerectificeerd wordt. In het artikel op Tidningen Ridsport uit Andresen de verdenking dat Donkey Boy door Academy Bartels direct doorverkocht zou gaan worden aan de Japan Racing Association als paard voor Kazuki Sado. En dat voor een veel hoger bedrag dan de 2,5 miljoen euro die Andresen zou krijgen. Andresen denkt dat Helgstrand ook in die deal weer mee zou vangen.

Helgstrand verklaarde gisteren aan Horses.nl dat Andresen op de hoogte was van de prijs die Bartels aan de Japan Racing Association vroeg en herhaalt dat vandaag nogmaals in het persbericht. “In het artikel op Tidningen Ridsport wordt Kristin G. Andresen geciteerd dat Donkey Boy, naar haar wederom ongefundeerde en ongefundeerde mening, voor een veel hoger bedrag door de Nederlandse koper aan de Japanse koper is verkocht dan zij wist. En dat Helgstrand Dressage ook mee zou delen in deze meerprijs. Dit is een beschuldiging van fraude die Kristin G. Andresen via Ridsport doet tegen Helgstrand Dressage. Ook dit ontkennen we met klem en verzoeken Andresen en Ridsport dit te rectificeren.”

Leegloop van personeel

Voorts ontkent Helgstrand ook dat er een leegloop van personeel is bij Helgstrand Dressage. “Ten slotte kunnen we, naar aanleiding van de eveneens onjuiste verklaring van Kristin G. Andresen aan Ridsport, stellen dat we geen groot personeelsverloop bij Helgstrand Dressage ervaren buiten de normale organische veranderingen. Sterker nog: we ervaren dat ons sterke team, meer dan ooit, verenigd is in het realiseren van onze visie om fokkerij en sport naar nieuwe hoogten te brengen en onze vele goede, tevreden, Deense en internationale klanten en partners te bedienen.”

Zorgen voor Donkey Boy

Tot slot benadrukt Helgstrand dat Donkey Boy nog altijd op Helgstrand Dressage staat en daar verzorgd wordt. “Donkey Boy staat op Helgstrand Dressage, waar niemand anders dan wij zorgt voor hem draagt of betaalt voor zijn behandeling, therapie en management, terwijl de rechtszaak tussen Kristin G. Andresen en de Nederlandse koper zijn beloop neemt.”

