Henri Ruoste behoudt Kontestro DB voor Olympische Spelen Parijs

Henri Ruoste kan zijn Kontestro DB blijven rijden tot en met de Olympische Spelen in Parijs 2024. De Finse dressuurruiter is samen met zijn zakenpartner Jochen Arl eigenaar van de twaalfjarige zoon van Conterdro I. Ruoste en Arl zijn overeengekomen de BWP'er niet voor de Spelen te verkopen.

Eurodressage schrijft dat Ruoste en Arl willen genieten van de reis naar Olympische glorie in plaats van in te gaan op de vele verkoopaanvragen voor het paard die in 2020 debuteerde in de internationale Grand Prix. Kontestro werd een snel stijgende ster in de dressuursport door zijn imponerende piaffe-passage tour. Het leverde Henri Ruoste een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio op waar het paard de hoge verwachtingen nog niet waar maakte.

Zesde op EK

Op de Europese kampioenschappen in Hagen werd het paar zesde in de Grand Prix met een pr van 77.314%. Ook dit jaar was Ruoste al weer succesvol met Kontestro. Ze wonnen de kür in Doha met 84.245% en in Aken waren ze derde in de Grand Prix en de Special en vijfde in de kür.

Mogelijke medaillekandidaat

De top drie klasseringen met hoge scores in Aken gaven Ruoste en Arl het vertrouwen dat Kontestro een mogelijke medaillekandidaat is geworden op de komende wereldkampioenschappen in Herning met de Europese kampioenschappen van 2023 en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs in het verschiet.

‘Geschiedenis schrijven voor Finland’

“We hebben zo genoten van hoe ontspannen en zelfverzekerd het paard in Aken ging en weten dat hij alle talent en potentie heeft om ooit op het podium te staan”, aldus Jochen Arl op Eurodressage. “Henri en ik zijn daarom overeengekomen om Kontestro DB van de markt te halen en hem voor onszelf te houden om van te genieten. Misschien kan Henri daar geschiedenis schrijven voor Finland.”

Bron Eurodressage