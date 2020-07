Hubertus Schmidt stuurt Escorial naar GP-zege

Ruim een jaar was de Westfaalse hengst Escorial (v. Estobar NRW) niet in de dressuurring geweest. In maart maakte de één jaar jongere broer van Escolar zijn rentree onder Hubertus Schmidt in Dortmund, gisteren had het paar hun tweede optreden op het CDN in Bettenrode. Het leverde een overwinning op in de Grand Prix met 72,20%.