Imposantos opnieuw de baas in Duitsland

Ook de tweede internationale proef voor zesjarigen op het Wiesbadener Pfingsturnier ging vanavond afgetekend naar Theo Driessens Imposantos (v. Wynton). De jury roemt de losgelatenheid, eleasticiteit en schwung van de zwarte hengst en complimenteerde ruiter Bart Veeze voor de hoge africhtingsgraad en uitstekende opleiding.

De draf van Imposantos was “bijna excellent” volgens de jury, en kreeg mede dankzij de verruimingen een 9,7. De mooi losgelaten en actieve stap werd beloond met een 9,5. Galop was vandaag de minste gang, want de wissels van Imposantos waren niet perfect. Maar balans, losgelatenheid, elasticiteit en vermogen tot verzamelen bleken toch goed voor een 8,8. Voor durchlässigkeit/submission kreeg de zwarte een 8,9, voor perspectief maar liefst een 9,5. Met 9,280 punten was de winst voor Veeze.

Destacado

Wederom moesten Matthias-Alexander Rath en Destacado FRH (v. Desperados) genoegen nemen met de tweede plaats. De vos, die tweede was op het WK voor jonge dressuurpaarden, toonde een wat gespannen galop, met wispelturige wissels. De jury was wel lyrisch over de stap, de hengst kreeg daarvoor een 10. Door de spanning in de wissels kreeg Destacado wat minder punten op de galop (8,6) en op de durchlässigkeit/submission (8,3). Rath reed in totaal naar 9,080.

Imagine weer op drie

De gehele top drie was een herhaling van de eerste proef, want ook Bart Veezes ‘tweede’ paard kwam op het podium terecht. De merrie Imagine (v. Dream Boy) reed naar 8,64 punten met negens voor de stap en de draf. Bij de prijsuitreiking werd Veeze nog bedankt voor zijn trouw aan het tournooi in Wiesbaden, waar hij als 14-jarige met zijn pony voor het eerst aan deelnam.

Bron: Horses.nl