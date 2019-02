Daniëlle Houtvast eerst en tweede in Beek

Een succesvol weekend voor Daniëlle Houtvast in het Limburgse Beek waar een wedstrijd voor vier tot zesjarigen dressuurpaarden. De Brabantse amazone won met Governor-zoon Knight Power bij de vierjarigen en werd met Jagermeister (v. Everdale) bemachtigde ze de tweede plaats.

Danielle Houtvast reed in totaal 79 punten bijeen met Knight Power. De Governor-zoon is inmiddels geruind, nadat hij twee jaar geleden werd afgewezen voor de Oldenburger Verband. Ook de tweede plaats was voor een Governor-nazaat. Manon van ’t Goor bemachtigde met Kyamanda 76 punten. Op de stamboekkeuring afgelopen zomer in De Mortel behaalde de merrie een score van 80/80. De top drie werd compleet gemaakt door Saskia van Es in het zadel van Kentucky (v. Desperado).

Overtuigende zege

Met maar liefst 85 punten was er bij de vijfjarigen een overtuigende zege voor Jeroen van Eck in het zadel van Jewel VE (v. Everdale). Deze merrie komt uit de moederlijn van Vorst, het Grand Prix-paard van Anne van Olst.

Met tien punten minder volgde Danielle Houtvast met Jagermeister, eveneens een Everdale-nazaat, op de tweede plaats. De Foundation-zoon Jonight zette met Raymond Geraedts in het zadel de derde score neer van 67 punten.

Lest best

De nummer één en twee bij de zesjarigen kwamen beiden in de laatste groep aan de start. Krista Kolijn stuurde de Franziskus-dochter Feliana naar de winnende score van 76 punten. Mascha van Es moest genoegen nemen met één puntje en een tweede plaats. Van Es zadelde voor deze wedstrijd Fahrenheit des Blancs (v. Fürstenball). Curro Benitez Sancez werd derde in het zadel van de Charmeur-dochter Ici Paris met 72 punten.

Bron: Horses.nl