Dante’s Empire en Pharrell winnen Subli Competitie Schijndel

Het nieuwe seizoen van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden is begonnen en op de eerste competitiewedstrijd in Schijndel eindigden twee hengsten bovenaan. In de sterke kopgroep bij de vierjarigen liep de door Bart Veeze gereden Dante’s Empire (v. Dante Weltino) naar de hoogste score. Bij de vijfjarigen ging de overwinning naar Pharrell (v. Kyton) met Femke de Laat.

Bij de vierjarigen scoorden drie combinaties boven de 80%. Bart Veeze en Dante’s Empire, gefokt uit de moeder van Wereldkampioen Red Viper en Pavo Cup-reservekampioen Roman Empire, werden beloond met 84,84. Lotje Schoots en Jameson RS2-zoon Rufus van ’t Houtsche werden tweede met 82,32 en de proef van Robert-Jan de Visser met Vin Diesel (v. Hofrat) was goed voor 80,68.

Aandacht voor vriendelijk voorstellen

Beide rubrieken werden beoordeeld door Cindy Heijligers en Piet Groen. “We hebben echt goede paarden met veel kwaliteit gezien. Sommige hadden wat spanning waardoor ze te kort in de hals waren, dat was jammer voor het algehele beeld. Verder viel op dat er meermaals rommelig en ondoordacht werd gereden en dat er meer aandacht mag zijn voor het vriendelijk voorstellen”, zegt jurylid Piet Groen.

Happy athletes

“Bart, Lotje en Robert-Jan waren zeer vriendelijk aan het rijden. Hier zag je echt ‘happy athletes’ naar boven komen”, looft Groen de nummers een, twee en drie bij de vierjarigen. “Wat betreft balans, vriendelijk rijden en correct afwerken van de onderdelen sprong Bart er bovenuit. Lotje reed heel netjes en doordacht, ze had haar paard mooi op lengte en stelde hem heel vriendelijk voor. Het paard van Robert-Jan heeft een zeer aansprekende draf, daar konden we fijne punten aan kwijt en het paard heeft van nature heel veel balans en afdruk. Een paar vierjarigen waren heel groot, absoluut paarden met potentie maar die hebben door hun grootte de kracht nog niet.”

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen was er één score boven de 80%: Femke de Laat en Pharrell werden beloond met 81,08. Voor de proef van Mascha van Es met Pino (v. Blue Hors Farrell) gaf het juryduo 76,64 en daarmee de tweede plaats, gevolgd door Marieke Cobben en Paulo (v. Kjento) met 76,16. “Pharrell van Femke is een heel bewerkbaar paard met een mooie stille aanleuning en een mooi silhouet. Hij heeft drie goede basisgangen met afdruk en balans”, zegt Groen over Kyton-zoon Pharell. “Sommige vijfjarigen waren minder bevestigd dan de vierjarigen en er moet netter gereden worden, dat willen we de ruiters graag meegeven.”

Subli Competitie Schijndel, prijsuitreiking 4-jarigen. Foto: Klavertje Vier

Subli Competitie Schijndel, prijsuitreiking 5-jarigen. Foto: Klavertje Vier

Volledige uitslag

Bron: Subli Competitie