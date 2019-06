Everdale-zoon Kenndale en KWPN-hengst Jamaica winnen Subli Schijndel

Op de Subli selectie in Schijndel op 15 juni kwam Nora van Houtem met Kenndale (Everdale x Special D) als winnares bij de vierjarigen uit de bus. De bij het KWPN goedgekeurde Jamaica (Desperado x Wynton) won bij de vijfjarigen onder het zadel van Emmelie Scholtens.

In december vorig jaar viel Kenndale op in de VSN-finale en werd in de eerste ronde aan kop geplaatst. Testamazone Thamar Zweistra vond de hengst toen nog wat groen aanvoelen, waardoor hij genoegen moest nemen met de vierde plaats. Krap twee maanden later won Van Houtem Dressuur Talent Berlicum met Kenndale en ook in Schijndel stond hij zijn mannetje. Met 84,40% was de hengst een maatje te groot voor de concurrentie.

Top vijf

In deze leeftijdscategorie stuurde Femke de Laat Kind Pleasure (Governor x Zack) met 83,60% naar de tweede plaats en verwees Gerrel Vink met Kind of Magic (Ferdeaux x Jazz) met 82,60% naar de derde plaats. De Laat had ook de als vijfde geplaatste Kressida Sollenburg (Geniaal x Tango) onder het zadel. Emmelie Scholtens mocht de vierde prijs in ontvangst nemen voor haar rit met Kevin Costner Texel (Negro x Jazz).

Jamaica

De KWPN-hengst Jamaica werd in het verrichtingsonderzoek van 2017 ingeschreven met 80,5 punten. In Schijndel stuurde Scholtens de hengst met 85,00% ruimschoots naar de overwinning en bleef een dikke twee procent voor op Theo Hanzon en de eveneens KWPN-goedgekeurde Johnny Cash (Bon Bravour x Flemmingh). De hengst van fokker G. Gijsbers is een halfbroer van de WK-bronzen Hermès. De derde prijs was voor Stephanie Kooijman en Jackson W (Vivaldi x Westpoint).

Uitslag.

Bron: Horses.nl