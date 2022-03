Nacho en Mazzimo Grande winnaars Horsefood Dressuur Talent 2022

De vijftiende editie van Horsefood Dressuur Talent is gewonnen door Nacho (Indian Rock x Easy Game) en Mazzimo Grande van de Waalshoeve (Toto Jr. x San Remo). Voor de vijfjarige Mazzimo Grande waren de punten van gastamazone Kim Noordijk doorslaggevend. Met 95 punten van Noordijk ging de ruin Vitalis-zoon Voyager RS2 en Daily Diamond-dochter Marilyndine RS2, die na de eerste ronde nog de eerste en tweede plaats innamen, voorbij.

Mazzimo Grande werd door W. Plomp gefokt uit de San Remo-dochter Walida van de Waalsehoeve. Deze merrie tekende ook voor het moederschap van Hexagons Luxuriouzz (v. Johnson), die eerder dit jaar de finale van de Subli Cup won. De één jaar jongere Mazzimo Grande liep onder het zadel van amazone Yoeki Bos naar de derde plaats in de eerste ronde van de finale. Juryleden Emmelie Scholtens, Jeroen Witte en Arie Hamoen konden 83 punten voor het optreden van Mazzimo Grande kwijt. Bij het overrijden voor Noordijk kreeg de ruin 95 punten, waarmee hij uitkwam op een totaal van 178 punten.

Twee van RS2

Met dat totaal verwees Mazzimo Grande Voyager RS2 (Vitalis x Sir Donnerhall I) naar de tweede plaats. Met Ellen van Arendonk liep de in Westfalen goedgekeurde premiehengst naar 86,6 punten. Van Noordijk kreeg de KWPN aangewezen hengst 90 punten, wat hem op 176 punten bracht. Ook de nummer drie kwam van RS2 Dressage Center: Marilyndine (Daily Diamond x Vivaldi) liep met Robin van Lierop naar 84 punten en kreeg van Noordijk 85 punten voor het overrijden.

Nacho blijft aan kop

Bij de vierjarigen lag de top drie na de eerste ronde erg dicht bij elkaar. Nacho liep onder Ingrid Ockhuisen naar 85,2 punten en ging daarmee als favoriet de finale in. De ruim 1 meter 80 metende Indian Rock-zoon uit de moederlijn van de KWPN-hengst Kingston (Voltaire x Burggraaf) kreeg van Noordijk de volle 100 punten voor het overrijden.

Drie van Secret

Ook Nashville SW (Secret uit de Grand Prix-merrie Esina) kreeg van Noordijk 100 punten. Met daarbij de 84,6 punten die hij van het jurykorps kreeg kwam hij uit op 184,6 punten, genoeg om de in de eerste ronde als tweede geplaatste Nacho (Secret x Tango) en Saskia van Es naar de derde plaats te verwijzen. Nacho kreeg in de eerste ronde 85 punten, van Noordijk kreeg hij 95 punten. Ook de vierde plaats was voor een zoon van Secret: Nabuco van het Goorhof (mv. Don Juan de Hus) met Theo Hanzon.

Bron: Horses.nl