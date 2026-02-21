NMK-kampioene Sophie Anne Maria wint VSN Trofee

Savannah Pieters
Sophie Anne Maria onder Judith Ribbls, met juryleden Patrick Berends en Lotje Schoots, Patrick Reesink en dochter Sophie. Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk
Door Savannah Pieters

Na haar titel op de Nationale Merriekeuring 2025 heeft Sophie Anne Maria (For Romance I x Vitalis) de hoge verwachtingen opnieuw waargemaakt. In de IBOP in Brummen noteerde de merrie recent al een topscore van 92,5 punten. Vandaag voegde zij daar de winst in de VSN Trofee aan toe. Met onder meer een 9,2 voor zowel draf als galop, een negen voor de algemene indruk en een 9,5 van gastamazone Lotje Schoots verzekerde zij zich overtuigend van de overwinning.


