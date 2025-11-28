Perfect Ritme blijft imponeren: winnende score van 84,6% bij vijfjarigen in Kronenberg

De door de familie Op ’t Hoog gefokte Perfect Ritme (Lord Europe x Negro) blijft zich onderscheiden in de dressuurring. Vorig jaar boekte de ruin al een indrukwekkende reeks successen met José van Haaren. Sinds dit seizoen heeft U25-amazone Kim Noordijk de teugels overgenomen en onder haar zette Perfect Ritme meteen een nieuwe serie hoogtepunten neer. Zo behaalde hij afgelopen zomer de winst in de Pavo Cup voor vijfjarigen en vandaag bewees de ruin opnieuw zijn klasse in de inloopproef voor vijfjarigen in Kronenberg. De jury beloonde hem met een totaalscore van 84,600%, waaronder een 9 voor de galop en een 8,7 voor de draf.
Farrell 80%. van elf boven voshengst Van Pino 81,200% naar twee x Cabochon). de Hors combinaties de tweede (Blue scoorden de plaats de er Mascha Met ging Es en
Haaren periode Succesvolle José met van
de op hij in José voor Met Dressage NAF Dressuur Talents. januari hij van onder Pavo zich finale Dressuur de Young de rij Haaren van en Berlicum Subli het zadel meer Cup KWPN in voor in jaar Houten kwalificeerde Dressage de tweede het een de Cup-wedstrijden. Talent plaats pakte tweede overwinningen boekte Young in Talents, met en het Ook was Van Perfect titel in de Talent-finale. de succesvol Horsefood Ritme Haaren KWPN In
Cup-winst en Pavo gemiste WK-deelname
waaronder eerste daar galop in ruin punten en de overwinning van gastamazone 95 Simone overtuigend volgde halve Onder finale 9 Noordijk deel in finale, vijfjarigen: de liep de liefst overwinning voor internationale bovenaan eerste punten en voor eindigde Afgelopen april 8,8 met de punten Pearce de een 83%, 94 de perspectief. was in Pavo in Tolbert het zomer zijn voor voor proef van Cup 86 onbedreigd. de en in een maar vijfjarigen met
het amazone ruiters deelname zowel jeugdkampioenschap (geclassificeerd niet als WK zijn toen één een aan mochten in in Verden FEI-reglementen Wereldkampioenschap als het jaar seniorenkampioenschap). buiten echter bereik de op voor geldende vanwege jonge volgens de Een uitkomen dressuurpaarden op rug: bleef
Zesjarigen
x Boy) voor de Toto (Taminiau zelfgefokte Ziesto) Dream Zij gevolgd tweede Jr. vier Zoe maar 78,400%, in Groenhart actie. die Bij Kuintjes, goed werd zesjarigen door met kwamen in plaats. kreeg. de 73,200% de Ogyrieta combinaties x reed van Ortisei naar Kronenberg (Glock’s jury Julia de Texel
Uitslag vijfjarigen
Uitslag zesjarigen
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.