Perfect Ritme blijft imponeren: winnende score van 84,6% bij vijfjarigen in Kronenberg

Petra Trommelen
Perfect Ritme (v. Lord Europe) met Kim Noordijk Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Petra Trommelen

De door de familie Op ’t Hoog gefokte Perfect Ritme (Lord Europe x Negro) blijft zich onderscheiden in de dressuurring. Vorig jaar boekte de ruin al een indrukwekkende reeks successen met José van Haaren. Sinds dit seizoen heeft U25-amazone Kim Noordijk de teugels overgenomen en onder haar zette Perfect Ritme meteen een nieuwe serie hoogtepunten neer. Zo behaalde hij afgelopen zomer de winst in de Pavo Cup voor vijfjarigen en vandaag bewees de ruin opnieuw zijn klasse in de inloopproef voor vijfjarigen in Kronenberg. De jury beloonde hem met een totaalscore van 84,600%, waaronder een 9 voor de galop en een 8,7 voor de draf.

