Rocky Mountain Taonga, Pryce en Roxette N winnen Noord-Holland Cup

Afgelopen zondag werd in Barsingerhorn de Noord-Holland Cup, een aanlegtest voor drie- en vierjarige dressuur- en springpaarden verreden. Bij de driejarige dressuurpaarden werd de door Jill van den Berg voorgestelde Rocky Mountain Taonga (Kilimanjaro x D-Day) gehuldigd als winnaar. Bij de vierjarige dressuurpaarden ging die eer naar Pryce (Fürst Dior x Zonik) met Emma Laarkamp. In het gecombineerde klassement voor springpaarden was Roxette N (Tangelo van de Zuuthoeve x Chin Chin), gereden door Lana Schuurman, de beste.