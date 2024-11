Ruby Lisa, Beaumont en Olivius bovenaan in KWPN-ZH Dressage Cup

Op de prachtige accommodatie van familie Chardon in Den Hoorn was er veel talent te ontdekken onder de drie-, vier-en vijfjarige dressuurpaarden tijdens de twaalfde editie van de KWPN ZH Dressuur Cup. De beoordeling lag in handen van Marian Dorresteijn en Remy Bastings, die ook als testruiter van de beste vier- en vijfjarige in de finale fungeerde.

In de groep driejarige dressuurpaarden was de gemiddelde kwaliteit echt goed en alle prijswinnaars hadden scores boven de 80 punten. De top drie werd uitgenodigd voor een finale onder de eigen ruiter. De winnaar werd de door Martijn Schilt gereden, Stermerrie Ruby Lisa ((v. Ferguson x Jamy Lisa v. Hofrat ), fokker G.J. Bon, Noordbeemster/ geregistreerde Ruby Vijgenboom, Oudenkerk aan den IJssel). Deze jeugdige merrie wist keer op keer te overtuigen met een zeer goed achterbeen gebruik in haar basisgangen. Haar zuivere stap heeft veel ruimte en lichaamsgebruik, de draf en galop tonen een goede beentechniek en een opvallend schakelvermogen.

Martijn Schilt met Ruby Lisa (Ferguson x Hofrat). Foto: Lysanne Eijlander

Goede beentechniek

Als tweede kon de NMK-merrie Rapsody Sollenburg opstellen, vakkundig voorgesteld door Lisanne der Nederlanden. Deze Fynch Hatton dochter ((uit Engie Sollenburg v. Fidertanz), fokker/ger. A. Zekveld uit Almere) wist een prachtig lichaam te combineren met lichtvoetigheid en veel souplesse. “De stap is ruim met goed lichaamsgebruik. De draf en galop worden gekenmerkt met goede beentechniek en houding.”

De elite merrie Rougette ((v. Jameson RS2 x Monchou v. Glock’s Toto jr.), fokker/ger. W.S.N.Walraven uit Veere) en gereden door Megan Riemens mocht als derde opstellen. “Een aansprekende merrie met een tactvolle draf waarin ze makkelijk schakelt. In de galop laat ze veel balans en gedragenheid zien.”

Vierjarigen

De vierjarige rubriek kende ook een prachtige finale waar door een ex aequo klassering er vier paarden uitgenodigd werden voor de finale waarin Remy Bastings plaats nam in het zadel. De overtuigende winnaar Beaumont (v. Bon Courage x White Fleur v. Floriscount), fokker C.von Merveldt, Vechta/geregistreerde S.Drevijn uit Pijnacker) wist met eigen ruiter Jesper van Heijst al te imponeren met een imponerende draf met veel schwung en gedragenheid. “Een goede tactvolle stap en veel schakelvermogen in galop.” Testruiter Remy roemde daarnaast ook de instelling van Beaumont die zeer alert reageerde op de hulpen.

Zeer goede tweede was de door eigenaresse Danielle Heijkoop gereden Pole Position ((v. Glock’s Toto jr uit O’ Esther v. Jazz), fokker S.van der Lei en Stal van Nobelen Noordwijk). “Deze zwarte ruin heeft in draf zeer veel power, tact en veel aanleg voor verzameling. Daarnaast een hele ruime stap en een krachtige galop waarin hij nog iets meer losgelatenheid in de bovenlijn kan tonen.”

Souplesse

De als derde geplaatste Panne Cotta Bloemendael ((v. Ferguson x Elpacina Sollenburg), fokker/ger. Stoeterij Bloemendael en Kim Vugts uit Boekel) blonk juist uit door de souplesse en lichtheid. Deze elegante, hoogbenige ruin gereden door Jose van Haaren mag nog wat kracht winnen maar werd door Remy Bastings geprezen voor zijn lenigheid en bewerkbaarheid.

In deze finale liep de sterk gemaakt Parker DW naar de vierde plaats. “Deze zoon van Glock’s Toto Jr. ((uit Kimnik v, Expression), fokker; Mw.M.A.Ras en J. Willems/ger; A.Sukhraj uit Ridderkerk) heeft goede krachtige basisgangen maar mag ten opzichte van de andere finalisten nog wat meer gedragen blijven.”

Olivius koploper vijfjarigen

De vijfjarige hadden een fantastische winnaar in Olivius ((v.Totilas uit Bleuberry-Utopia v.Vivaldi), fokker R.van den Heuvel Kaatsheuvel/ ger. Danielle Heijkoop), voorgesteld door zijn eigenaresse. “Een paard met enorme potentie om te verzamelen, zeer gedragen gaat en veel schakelvermogen.” Als koploper ging hij de finale in waar ook Remy Bastings onder de indruk was van de rijbaarheid en toekomst-potentie en gaf de ultieme 100 punten voor het overrijden waarmee Olivius, net als vorig jaar, als kampioen gehuldigd kon worden.

Danielle Heijkoop met Olivius (Totilas x Vivaldi) Foto: Lysanne Eijlander

Als tweede geplaatst in deze finale Valentino (v. Vitalis uit Hosandra v.Hotline) van Hengstenstation van Uytert en gereden door Jill Bogers. “Deze prachtig gemodelleerde ruin heeft een aansprekend silhouet en een fijne manier van bewegen met een goede voorbeentechniek.” Als derde geplaatste werd de Taminiau zoon Onyx ((uit Gabriana V.O.D. v.Uphill, fokker Joanneke van Os/ ger. Dressuurstal ’t Achterland Groot Ammers) gereden door Martijn Schilt. “Deze aansprekende ruin heeft een zeer actief en goed ondertredend achterbeen. De stap is ruim met veel lichaamsgebruik en tact. Voor hogere klassering in deze finale mocht het beeld op dit moment nog wat meer bergop zijn.”

Uitslag driejarigen

Uitslag vierjarigen

Uitslag vijfjarigen

Bron: KWPN