Simone Pearce gastamazone Pavo Cup

Simone Pearce is dit jaar de gastamazone in de Pavo Cup. De Australische amazone rijdt in de finale, die wordt verreden op 2 augustus in Ermelo, in elke leeftijdscategorie de beste drie paarden over en heeft daarna een beslissende stem in de plaatsing.

Pearce heeft hoge verwachtingen van de Nederlandse Pavo Cup. “Ik kijk er naar uit om de beste Nederlandse paarden te testen. De Nederlandse fokkers hebben grote stappen gemaakt in het fokken van dressuurpaarden voor de grote sport. Voor mij is het een mooie kans om de beste jonge paarden aan te kunnen voelen.”

Fundamentele bouwstenen

“Jongepaardenwedstrijden zijn voor mij fundamentele bouwstenen in de opleiding van jonge paarden. Rijdbaarheid en de manier waarop jonge paarden op hun ruiters reageren, hebben voor mij prioriteit in het beoordelen van een jong paard. Want ik weet dat dat is wat me ver brengt in de internationale sport. Paarden moeten op een positieve manier met het gevraagde kunnen omgaan”, vertelt Pearce.

Ervaring met Nederlandse paarden

“Ik heb geweldige ervaring met Nederlandse paarden. Ik heb er best wel wat gereden en mijn ‘all-time favorites’ voeren allemaal KWPN-bloed. Ik heb in mijn stallen nu één paard staan dat geen KWPN-bloed voert, verder heeft alles zijn herkomst in Nederland. Ik ben absoluut een groot fan en kan niet wachten om de beste jonge paarden van Nederland te testen.”

Van jong naar GP

Toen Simone Pearce zo’n vijftien jaar geleden vanuit Australië naar Europa kwam, was ze vastbesloten om het te maken. De 34-jarige amazone werkte onder meer bij Helgstrand, Gestüt Sprehe en Gestüt Bonhomme. Waar Pearce zich eerst vooral bezig hield met de opleiding van jonge paarden en veel jonge hengsten onder het zadel had, ontwikkelde ze zich door tot en met olympisch niveau.

Twee Olympische Spelen

Met de hengst Destano reed Simone Pearce twee Olympische Spelen en met Fiderdance nam ze deel aan het WK van Herning (2022) en de wereldbekerfinale van Omaha (2023). In totaal reed ze vijf keer het WK voor Jonge Dressuurpaarden, waar ze met No Limit (v. Geniaal) in 2023 een bronzen medaille haalde.

