Succession en Oreo K winnen Subli Competitie Tolbert

Op zondag 1 september werd in Tolbert een competitiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden verreden. In de rubriek voor vierjarigen ging de overwinning overtuigend naar de hengst Succession (v. Secret). Met Dinja van Liere in het zadel kwam hij tot een score van 83,00%. Bij de vijfjarigen won Kim Alting met Oreo K (v. Vivaldi) met ruime voorsprong (82,00%) de rubriek.

De rubrieken voor vier- en vijfjarige dressuurpaarden werden in Tolbert beoordeeld door juryleden Pauline Nispen en Marie-Louise Moerings. Bij de vijfjarigen kwam een ruim deelnemersveld aan de start en zeker in de kop van het klassement werden er mooie scores gereden. Olympisch amazone Dinja van Liere heeft naast haar eigen toppaarden ook veel jonge paarden onder het zadel. Eén daarvan is de vierjarige dekhengst Succession waarmee ze in Tolbert hoge ogen scoorde. De combinatie behaalde een totaal van 83,00%, goed voor de eerste plaats. Rubén Mengual Reig eindigde met Pablo Geuzenhof met bijna 3% verschil achter Dinja op de tweede plaats. De derde plek op het podium was voor Karlijn Van Vugt met de hengst Forrest de Jeu die door de jury werd geprezen om zijn schakelvermogen.

82,00% voor Oreo K

In de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden stak één combinatie er in Tolbert met kop en schouders bovenuit. Kim Alting liet zien dat ze met de voskleurige hengst Oreo K een fijne combinatie vormt. Hun proef werd door de jury beloond met een score van 82,00%, wat haar de eerste plaats opleverde. Vai Bruntink kwam in Tolbert met twee paarden aan de start en wist met beiden een nette proef neer te zetten en het podium te behalen. Het verschil tussen beide merries was qua score echter zeer klein. Met een score van 78,20% eindigde ze met Oletaire (v. Ebony) als tweede en met Olympia W (v. Ebony) als derde met 78,00%.

Tussenstand na Tolbert

Met nog twee selectiewedstrijden resterend voor de halve finale half december in Harmelen, kan alvast de balans worden opgemaakt in de tussenstand. De twee hoogste resultaten uit de selecties tellen mee voor plaatsing in de halve finale. Als alle selectiewedstrijden zijn verreden zullen de beste 15 paarden per leeftijdsgroep een uitnodiging ontvangen voor de halve finale op 14 december.

Roman Empire aan kop vierjarigen

Na hun overwinningen eerder dit seizoen in Delft en Aerdenhout gaat Bart Veeze met Roman Empire (v. Romanov) nog steeds overtuigend aan de leiding bij de vierjarigen. Daarachter staat José van Haaren met Perfect Ritme (v. Lord Europe), dankzij haar twee tweede plaats noteringen in Aerdenhout en Werkendam. Alvaro Rodriquez Siscar met Patheon (v. Hermes N.O.P) en Rosa Vlaar met Papaya Van De Nethe (v. Escamillo) nemen voorlopig beide de derde plaats in. Echter zijn er meerdere combinaties die nog maar één keer in actie zijn gekomen en hun wedstrijd die keer wel hebben gewonnen. Er kan dus nog van alles gebeuren in de laatste twee selectiewedstrijden.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen zijn de onderlinge verschillen zeer klein. Met slechts een kleine voorsprong gaat Shona Slinger met Oreo (v. Toto Jr.) nu aan kop. Deze combinatie won de wedstrijd in Aerdenhout en werd tweede in Werkendam. Ze wordt op de hielen gezeten door Svenja Grimm met Best Secret (v. Bonds). De Chileense amazone staat met haar andere troef Dom Perignon (v. Don Martillo) op de derde plaats in de tussenstand. Maar ook in deze rubriek geldt dat er nog van alles kan gebeuren en de kaarten in de laatste twee selectiewedstrijden zomaar anders kunnen worden geschud.

Uitslag Tolbert

Vierjarigen

1 Dinja van Liere, Succession (v.Secret) 83,00%

2 Rubén Mengual Reig, Pablo Geuzenhof (Don Olymbrio), 80,60%

3 Karlijn Van Vugt, Forrest de Jeu (Fürst Dior), 79,80%

Vijfjarigen

1 Kim Alting, Oreo K (v. Vivaldi), 82,00%

2 Vai Bruntink, Oletaire (v. Ebony), 78,20%

3 Vai Bruntink, Olympia W (v.Ebony), 78,00%





De volgende selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden zal plaatsvinden op 4 oktober in Varsseveld. Kijk hier voor de complete agenda en de tussenstand van de Subli Competitie

Bron: Persbericht