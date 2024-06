Voorselectie Pavo Cup: Novell en Nanny Mc Phee naar 84 punten

In de Pavo Cup-voorselectie voor zesjarigen vandaag in Exloo stuurden Veronique Roerink en Judith Ribbels hun eigen fokproducten naar 84 punten. Na toepassing van de ex aequo-regeling ging de overwinning naar Sir Donnerhall I-dochter Novell (gefokt uit Grand Prix-merrie Flanell v. Apache) onder Veronique Roerink. Vitalis-dochter Nanny Mc Phee (gefokt uit Grand Prix-merrie Fun Fun EB v. Sorento ) volgde met Ribbels als tweede.

Novell (Sir Donnerhall I uit Flanell elite sport-dres IBOP-dres PROK van Apache, fokker B. Roerink uit Beilen) heeft haar talent niet van een vreemde. De moeder van deze elitemerrie werd onder Semmieke Rothenberger Europees kampioen in de Grand Prix U25. Marian Dorresteijn en Floor Dröge waardeerden Novell in Exloo met 84 punten, met als hoogtepunt een 9 voor de stap. “Dit is een hoogbenige, elegante merrie. De stap is heel krachtig en zuiver, ook bij het oppakken. In draf beschikt deze merrie over een goede afdruk en is ze heel lichtvoetig. Ook in de zijgangen blijft ze mooi doortreden. De galop beschikt eveneens over een goed achterbeengebruik, daarin kan ze zich al gemakkelijk dragen. Deze merrie was mooi open in de aanleuning, stond goed aan de hulpen en voerde de oefeningen heel gemakkelijk uit. Ze sprong al hele goede wissels. Voor nog hogere punten, zou ze nog iets meer souplesse in de bovenlijn mogen tonen.”

Nanny Mc Phee

Vitalis-dochter Nanny Mc Phee (Vitalis uit Fun Fun EB elite sport-dres IBOP-dres PROK van Sorento, fokker Stal Ribbels B.V. uit Eibergen) scoorde eveneens 84 punten, maar werd door de ex-aequoregeling naar de tweede plaats verwezen. Fokker Judith Ribbels stelde Nanny Mc Phee voor, zij rijdt ook de moeder van deze NMK-merrie in de internationale Grand Prix. “Deze merrie is imponerend, zeker door haar bewegingsmechanisme. In draf toont ze veel expressie, schoudervrijheid, een mooie takt en goede verruimingen. Deze merrie beweegt met een goede houding, maar zou nog wat meer verbinding over de rug mogen maken. Dat zien we ook in de galop, waarin ze wel een hele mooie techniek heeft met prachtig gesprongen wissels. De stap is ruim, actief en goed in de takt.”

Napoleon STH

I’m Perfect STH-zoon Napoleon STH (uit Ice Princess STH elite sport-dres IBOP-dres PROK D-OC van Davino V.O.D., fokker L.F. Nekeman en B. Nekeman-Alteveer uit Hasselt) deed onder Nicky Snijder niet veel onder voor de twee merries. Deze halfbroer van de premiehengst Opoque liep naar 83 punten en werd daarmee derde. “Dit paard blijft gedurende de proef goed op het achterbeen, waardoor hij met zelfhouding en met de schoft omhoog beweegt. De draf is gedragen, daarbij komt het achterbeen heel goed onder het lichaam. Ook in galop zagen we een goed achterbeengebruik en toonde hij al goed terug te kunnen komen op het achterbeen. De stap heeft lichaamsgebruik, een goede ruimte en een goed ritme. Dit paard stond goed aan de hulpen.”

Nutopia

Romy van der Schaft reed Secret-dochter Nutopia (uit Herveld’s Utopia van de C elite EPTM-dres D-OC van Florencio, fokker G.A.J. Koeman uit Ommeren) naar de vierde plek met 80 punten. “Deze merrie werd met een mooie aanleuning en een vriendelijk beeld voorgesteld. Ze beschikt over veel front. De stap is actief met een goede overstap. In draf heeft deze merrie veel buiging in de gewrichten. Ze kan nog iets meer het zweefmoment oppakken in de verruimingen en de lengtebuiging verdient wat aandacht. De galop beschikt over heel veel balans en een mooie beentechniek. Daarin blijft ze ook al meer gedragen dan in de draf.”

Uitslag

Bron: KWPN