Zeeland Cup: kampioenen van Toto jr, Everdale, Scuderia en Rubiquil

KWPN regio Zeeland organiseerde afgelopen zaterdag bij De Kroo Ruitersport in Nieuw en Sint Joosland de eerste editie van de Zeeland Dressage Cup, een jonge paardencompetitie voor drie- tot en met zesjarige dressuurpaarden. De titel ‘Overall beste merrie’ werd gewonnen door I’m like Nobody Else (v. Charmeur). RVS Loco Dice L (v. Glock’s Toto jr.) werd dagwinnaar met 83,8 punten en daarmee, naast rubriekskampioen, ook ‘Overall beste ruin/hengst’.

De jury, bestaande uit Ralph van Venrooij, Elisabeth Geluk en Benjamin Maljaars (tevens gastruiter), kijkt terug op een geslaagde dag. “We hebben hele goede paarden gezien. Het was zowel voor de paarden, als voor het publiek een leerzame dag. We hebben prettig kunnen samenwerken en de perfecte tijdsindeling en de professionele accommodatie maakten het helemaal af”, aldus Ralph van Venrooij.

Driejarigen

RVS Loco Dice L (v. Toto jr uit Harmony ster PROK v. Charmeur, fok. J. Lamers, Oss) charmeerde publiek en jury vanaf het moment dat hij de baan in kwam. De jury omschrijft hem als een heel compleet paard met veel schakelvermogen. In model is hij al bergopwaarts gebouwd, maar hij beweegt in alle drie de gangen ook met de schoft omhoog. Zijn draf was een highlight van zijn optreden. Daarnaast werd hij ook heel goed voorgesteld door Rozemarijn van Schaik. De hengst kreeg een 8,5 voor de draf, harmonie en aanleg en een 8,2 voor de stap en de galop. “Ik rijd zelf altijd paarden voor de verkoop en wilde graag eens een keer een heel goed paard voor mezelf hebben. Via Chantal van Dijk kwam ik RVS Loco Dice L (stamboeknaam Liberty L) tegen. Ik vind uitstraling erg belangrijk en toen ik hem zag was ik er direct helemaal verliefd op. Hij is heel speciaal en heeft echt chemie. Daarnaast is hij erg vriendelijk, iedereen bij ons op stal wordt direct naar zijn box getrokken. Onder het zadel voelde ik gelijk heel veel power, hij heeft een enorme motor”, vertelt Van Schaik enthousiast.

Nummer 2 ook van Toto

Glock’s Toto Jr. leverde ook de nummer twee bij de driejarigen. Hexagons Latino (uit Blackmanda ster IBOP dres v. Rubiquil x elite prest sport dres v. Sultan, fok. Leunus van Lieren, Schore) is een tweede bezichtigingshengst en werd door de jury op bijna alle onderdelen met een 8,2 beloond, voor de draf kon een 8,5 worden genoteerd. “Hexagons Latino is een paard met heel veel kracht, schakelvermogen en afdruk in galop”, aldus de jury. De hengst werd sympathiek voorgesteld door Benedek Pachl, die pas drie weken geleden in het zadel stapte.

Vierjarigen: Zuid Koreaanse kampioen

Voor Jeesun An en haar vader Chi Sun An uit Zuid-Korea werd de Zeeland Dressage Cup reden voor een feestje. Zij leverden zowel de kampioen bij de vierjarigen als bij de vijfjarigen af. Kings Dream WH (v. Everdale uit Summerdream ster v. Gribaldi, fok. A.D.M. Dekkers, Etten-Leur) werd met 81,2 punten en een 10 van de gastruiter de afgetekende kampioen bij de vierjarige dressuurpaarden. “Deze mag je zo doorbrengen naar mijn dressuurstal”, zei Benjamin na afloop van zijn rit op Kings Dream WH. “Ik heb onwijs lekker gereden. Dit paard kan schakelen, loopt van de grond af, heeft power, kan waanzinnig galopperen en heeft een super instelling. Echt een fantastisch paard!” Kings Dream WH is een grootramig paard met heel veel kracht en een goed achterbeengebruik. Voor een vierjarige laat hij zich al heel goed sluiten was het eerdere commentaar van de jury.

De familie An is vijf jaar geleden een samenwerking aangegaan met Brecht en Dominique D’Hoore uit Hoogerheide. Het contact is ontstaan via een zakenrelatie van Dominique’s vader. “Het zijn inmiddels hele goede vrienden van ons geworden en echte paardenliefhebbers. Wij krijgen de kans om de paarden te scouten en naar een zo hoog mogelijk niveau te rijden, daarna verhuizen ze naar Zuid-Korea om daar als schoolmaster te dienen. Kings Dream WH werd aangekocht bij Gert-Jan van Olst. Wij hebben heel veel vertrouwen in de kwaliteiten van Kings Dream, we zijn dan ook erg zuinig op hem. Wij denken dat het een hele goede gaat worden!”, vertelt Brecht. Casper Meegdes, eigenlijk springruiter, stelde Kings Dream WH heel goed voor. “Hij voelt geweldig aan, als een koning! Voor dit paard wilde ik wel een uitzondering maken om een dressuurproefje te rijden”, vertelt hij lachend.

George Clooney-dochter Kurona (uit Vurona elite pref prest IBOP Sport-dresv. Negro, fok. Jan en Christiane de Feijter, Axel) werd onder het zadel van Marijke van Giesen tweede met 78,8 punten en een 9 voor het overrijden. De jury omschrijft Kurona als een charmante merrie met een mooi type. Ze beweegt lichtvoetig en heeft veel techniek in het lopen. Ze heeft veel go en blijft er aan trekken.

Vijfjarigen: Hannoveraanse Sammie de Luxe op 1

Bij de vijfjarigen was de strijd om plaats 1 spannend tot op het laatst. Sammie de Luxe (v. Scuderia uit Wolina v. Wolkenstein I, fok. Dr. C. en G. Heimsoth, DE) behaalde met Brecht D’ Hoore in de voorronde 76,2 punten en een voorlopige tweede plaats. Dankzij de 9,5 van gastruiter Benjamin Maljaars, kon hij toch als eerste worden opgesteld. “Dit paard geeft de ruiter een heel fijn gevoel. Complimenten voor de africhting”, complimenteerde hij Brecht. Sammie de Luxe is in mede-eigendom van de familie An en de familie D’Hoore. Volgens de jury is Sammie een paard dat over drie goede gangen en over veel atletisch vermogen beschikt. Zijn rijdbaarheid kan als uitmuntend worden bestempeld.

Jazz-zoon Majestic Jazz Beat (uit Zenzi elite IBOP-dres v. Don Primaire, fok. J. Th.W. Huls, Silvolde) ontving 76,6 punten voor de verrichting en kreeg een 9 voor het overrijden en werd daarmee tweede.

Zesjarigen: Hexagon op 1 bij zesjarigen

Ook bij de zesjarigen was het de gastruiter die de doorslag gaf in de eindranking. Het was Hexagons Ich Weiss (v. Rubiquil uit Vinegra Utopia ster Sport-dres GP v. Negro, fok. Leunus van Lieren, Schore) die aan het langste eind trok door extra indruk te maken op de gastruiter. Hij kreeg een daarvoor een tien. “Een heerlijk paard, ik heb echt genoten op hem. Hij is erg werkwillig, heeft veel go en laat zien al heel veel talent voor het zwaardere werk te hebben. Het kan niet beter”, aldus Benjamin. De jury roemde Ich Weiss eerder al als een paard met heel veel kracht en balans die functioneel beweegt. Vandaag was hij voor de tweede keer van huis. “We vonden hem geen typisch jonge paardencompetitie paard, hij wist als jong paard niet goed wat hij met zijn krachten aan moest. We hebben hem dus bewust wat langer thuis gehouden. Enkele weken geleden heb ik hem voor het eerst meegenomen in het ZZ-zwaar en dat pakte heel goed uit. Om wat meer wedstrijdervaring op te doen leek ons de Zeeland Dressage Cup een mooie kans. In deze proeven kun je laten zien wat hij in huis heeft en dat hij klaar is voor het zwaardere werk. Wij zijn heel tevreden.”

Een paard wat zeker ook in de finale thuis hoort is I’m Like Nobody Else (v. Charmeur uit Any-Else v. Travolta’s Nieuwmoed, fok. W.Chr. Braat-Brummelkamp, Wenum-Wiesel). De zeer talentvolle merrie ging het overrijden in met twee punten voorsprong op Ich Weiss. Van de gastruiter kreeg ze een 9 voor het overrijden, wat haar een uiteindelijke tweede plaats bij de zesjarigen opleverde. I’m Like Nobdy Else is een aansprekend paard met een mooi model dat uitblinkt in souplesse en lichtvoetigheid. Bovendien werd ze heel sympathiek voorgesteld door haar eigenaresse Wilma Salm. De behaalde punten leverde I’m Like Nobody Else tevens de titel ‘Overall beste merrie’ van de Zeeland Dressage Cup op. Het duo is aan een opmars bezig. Afgelopen zomer behaalde de combinatie al een zevende plaats in de finale van de PAVO Cup.

Uitslagen

Bron: KWPN