Kimberly Pap wint eerste dressuurtitel op KNHS Indoorkampioenschappen

Op het KNHS-centrum is zojuist de eerste kampioen van de KNHS Indoorkampioenschappen Dressuur gehuldigd. De eer was voor Kimberly Pap die met haar paard Just A Dream een zeer nette proef reed in de klasse M1 die goed was voor 72,66%.

De Nunspeetse amazone heeft als A-kaderlid bij de Young Riders al vele nationale en internationale wedstrijden en kampioenschappen op haar naam geschreven en mag daar vandaag de M1-titel aan toevoegen. Ze vertelt enthousiast na de huldiging: ‘Ik heb echt fijn gereden en ben super tevreden over de proef die heb ik laten zien. Mijn paard Just A Dream staat altijd heel scherp aan de hulpen. Eigenlijk ging alles heel goed en maakten we geen fouten. Ze is vooral heel constant in haar prestaties en laat een fijne lossigheid zien. Toch blijft het wel spannend om op een kampioenschap te rijden, zeker tegen zo’n sterke groep. Ik kom graag in Ermelo om op de KNHS Kampioenschappen te rijden. Voor mijn jonge paarden is het dé wedstrijd van het jaar en het doel waar ik met ze naar toe wil werken. Volgende week kom ik weer aan de start in de klasse M2 met mijn andere jonge paard. Hopelijk kan ik dan net zo fijn rijden als vandaag.’

Podium

Op het podium werd Kimberly Pap vergezeld door Emma van den Hooven met High Hope met wie ze ook al erg succesvol was in de jonge paarden competitie. Het brons in de klasse M1 werd gewonnen door Lars Op ’t Hoog in het zadel van de Lord Leatherdale-nazaat Jameimy V.

Uitslag M1 Paarden

Kimberly Pap – Just A Dream (v. Dream Boy), 72,667% Emma van den Hooven – High Hope (v. Sezuan), 72,611% Lars Op ’t Hoog – Jameimy V (v. Lord Leatherdale), 71,611% Kim Noordijk – Jupiter (v. Eye Catcher), 71,111% Joyce van Opbergen – Jenna-Verina (v. Franklin), 70,611% Petra Murdoch – Jamaica Utopia (v. Fairytale), 68,444% Diana Vinke – Juventus (v. Bocellie), 68,00%

