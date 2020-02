De KWPN-goedgekeurde Kilimanjaro (v. Bordeaux) is verkocht naar Australië. Onder Vai Bruntink was de vijfjarige hengst succesvol in de jongepaardencompetities en deed hij mee aan het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo afgelopen zomer.

Willeke Bos laat weten dat het een heel moeilijke beslissing was om de hengst te verkopen, maar dat hij naar een goed nieuw huis gaat. Kilimanjaro blijft in Nederland beschikbaar voor de dekdienst via diepvriessperma.

Bron: Facebook / Horses.nl