Miranda Rongen kampioen Z1: ‘Het was heel spannend’

De juryleden waren unaniem over de nummers 1 en 2 in het KNHS kampioenschap van de klasse Z1 om de Horka prijs. Miranda Rongen stond vanaf het begin op de eerste plaats en gaf die niet uit handen. Lotje Schoots was tweede, Zoë Schipper derde.

“Het was heel spannend. Ik vind dat lange wachten het ergste wat er is”, vertelt de kampioene. “Ik heb vandaag een fijne proef gereden, zonder fouten. Dat vind ik op een kampioenschap al goed. Kir Royaal O (v. Desperado) is een hele fijne merrie om te rijden. Ze wil altijd werken en op concours is ze nog beter dan thuis. Ze wil geen fouten maken. En als dat mij lukt en dat lukt meestal wel, dan halen we mooie resultaten.”

‘Niet zo’n held’

In haar carrière reed Miranda al veel goede, fijne paarden. Op welke plaats staat Kir Royaal O in dat rijtje? “Ik heb altijd paarden gehad met een fijn karakter. Anders durf ik er niet op”, lacht ze. “Ik ben niet zo’n held. Ik denk dat ik met Kir Royaal O wel ver kan komen in de sport. Ik heb paarden als Sir Fashion, Delatio en Deveraux gehad. Met Deveraux werd ik wereldkampioen toen ze zes jaar oud was en later deed ze het heel goed met Sanneke Rothenberger. Sir Fashion reed ik tot Prix St George en Delatio tot Intermediaire II. Ik denk dat Kir Royaal O de capaciteiten heeft om dat ook te halen. Vorig jaar heb ik met haar de WK Selectie gereden en zaten we bij de laatste tien. Toen waren de wissels nog niet helemaal bevestigd. Ik weet nu nog niet of ik haar dit jaar weer in de selectie laat lopen.”

Schoots op twee

Lotje Schoots kwam bij juryleden Anouk Hansen, Ingrid Tijms en Tommie Visser-van Puijenbroek op de tweede plaats met een percentage van 68.529 procent. Lotje zadelde in deze klasse de Ferguson-nakomeling Lucrum. Zoe Schipper veroverde de bronzen medaille met Lexington (v. Toto Jr).

Uitslag klasse Z1, Horka-prijs

Miranda Rongen, Kir Royaal O (v.Desperado), 70,980 Lotje Schoots, Lucrum (v.Ferguson), 68,529 Zoë Schipper, Lexington (v.Toto jr), 66,324

Uitslag

Bron: KNHS