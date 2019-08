Nederlandse Para-dressuur team pakt overtuigend Team goud in Rotterdam

Op het EK in Rotterdam heeft het Nederlandse Para-dressuur team de gouden medaille in de landenwedstrijd gewonnen. Nadat gisteren Nicole den Dulk (Grade II) en Rixt van der Horst (Grade III) als derde en tweede eindigden deden Frank Hosmar en Sanne Voets er een schepje bovenop en eindigden in hun Grades (V en IV) bovenaan. Met een totaal van 227.039% pakte TeamNL de gouden plak.

Den Dulk en Wallace N.O.P. (v.Future) reden gisteren een proef die gewaardeerd werd met 73,364% en van der Horst en Findsley N.O.P. (v.Belissimo M) kwamen tot 74,029%. Hosmar en Alphaville N.O.P. (v.Sandreo) waren wederom oppermachtig in de Grade V. Met een nipte voorsprong stond de Nederlander met 75,860% bovenaan de uitslagenlijst en bezorgde daarmee de leiding in de landenwedstrijd aan de Nederlanders.

Sanne Voets

De laatste amazone van TeamNL was Sanne Voets. De amazone moest met Demantur R.S. (v.Vivaldi) al als derde de ring in voor haar proef. De amazone steeg ver boven haar concurrentie uit en zette een duik van een proef neer met een nieuw persoonlijk record in de Team Test van 77,150%. Met een verschil van 2,3% op de nummer twee stond Voets 13 combinaties lang aan de leiding om deze niet meer uit handen te geven. Hiermee was het goud veilig gesteld voor het Nederlandse Para dressuur team onder leiding van bondscoach Joyce Heuitink. Groot-Brittannië (221,302%) nam het zilver mee naar huis en Denemarken (216,493%) kreeg het brons omgehangen.

Bron: Horses.nl