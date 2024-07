Britney de Jong met PR tweede in Deurne

Britney de Jong is bezig aan een sterke wedstrijd in Deurne, die geldt als laatste observatie voor de Paralympische Spelen in Parijs. Vrijdag reed ze met Caramba N.O.P. (v. Tuschinski) met 74,530% naar de tweede plaats in de Grand Prix A van Grade V en vandaag in de Grand Prix B was er wederom de tweede plaats, nu met 75,746%. Beide scores zijn goed voor nieuw persoonlijk record van de combinatie.

Op het NK in mei, de eerste Parijs-observatie, werd Britney de Jong vijfde achter Frank Hosmar in het gecombineerde klassement voor alle Grades en vorige maand in Kronenberg, de tweede Parijs-observatie, drie keer tweede achter Hosmar. Dit weekend in Deurne reed ze haar grootste concurrent in de Grand Prix A en B voorbij.

Hosmar wederom vierde

Hosmar, die op de Parijs-observatie in Kronenberg een hattrick scoorde, bezette vrijdag in de Grand Prix A de vierde plaats en deed dat vandaag in de Grand Prix B opnieuw. Zijn proef met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) werd beloond met 71,754%.

Mispelkamp en Nowak

Duitse amazones legden beslag op de eerste en derde plek. Net als vrijdag ging de zege naar Regine Mispelkamp en Highlander Delight’s (v. Florencio I). Zij scoorden 75,789%. Isabell Nowak mocht net als vrijdag de derde prijs ontvangt nemen, nu reed ze Siracusa OLD (v. Sir Donnerhall I) naar 71,886%.

Uitslag

Bron: Horses.nl