Demi Haerkens en Annemarieke Nobel winnen KNHS Para Dressuur Trophy Bathmen 

Op de derde selectiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy zondag 12 november in Bathmen ging een sterk deelnemersveld de strijd met elkaar aan, waarbij fraaie scores bijeen werden gereden. In de gecombineerde Grade I, II en III won Annemarieke Nobel met Doo Schufro (v. Doolittle) beide proeven. Die prestatie leverde ook Demi Haerkens. De drievoudig Europees kampioene reed met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) naar een dubbele zege in de gecombineerde Grade IV en V.

Voor Demi Haerkens en EHL Daula N.O.P., die twee maanden geleden op het Europees kampioenschap in Riesenbeck deel uitmaakten van het gouden NLO-WVM-TeamNL en daarnaast ook individueel goud en kür goud wonnen, was deze wedstrijd hun rentree in de paradressuur. “Na het EK hebben we in de reguliere sport een wedstrijd in het ZZ-Zwaar gereden maar verder zijn we thuisgebleven. Dit was weer de eerste keer in de paradressuur en ik ben er heel blij mee”, vertelt de amazone uit Helmond die naar de winnende scores van 76,389% en 78,243% reed.

Huiswerk mooi opgelost

“Het ging eigenlijk wel heel goed, alleen in de eerste proef galoppeerde Daula net voor de slangenvolte aan. Daar had ik zelf iets meer aan moeten rijden en het stapgedeelte had net iets beter gemogen. In de tweede proef hadden we een hele fijne draftour en een super galoptour. Er zaten wat kleine rommeltjes in, dus er is nog steeds ruimte voor verbetering. En ik had zelf wat netter mogen rijden. Daartegenover hadden we supermooie stukken en een hele mooie puntenlijst”, vervolgt Haerkens enthousiast. “Verder waren de punten waaraan ik wilde werken vandaag echt al veel beter. Het schouderbinnenwaarts was altijd al goed maar ging nu nog beter. Daar kregen we negens en die kregen we ook voor de middendraf. Dus dat stukje huiswerk hebben we mooi opgelost.”

Geen limiet

Voor Haerkens betekent het resultaat een mooie start van het indoorseizoen. “Ik ben echt heel blij met hoe Daula liep. Ze ging supermooi over de benen, was mooi los en had een mooie aanleuning. Bij dit paard zit er eigenlijk geen limiet op”, looft Haerkens haar merrie. “Het blijft me echt verbazen dat ze elke keer weer een ander motortje aanzet dat ik nog niet gevoeld heb. Ik ben behoorlijk kritisch maar dit was wel een hele mooie binnenkomer.”

Hosmar en Voets

In de eerste proef mocht Frank Hosmar zich als tweede opstellen. Hij reed Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) naar 75,192%. Sanne Voets deed daar weinig voor onder. Zij noteerde met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) 75,139% en werd daarmee derde. In de tweede proef waren de rollen omgedraaid. Hierin zette Voets de tweede score van 75,608% neer en sloot Hosmar met 72,368% aan op de derde plaats.

Nobel op herhaling

Annemarieke Nobel is goed op dreef in de KNHS Para Dressuur Trophy. Met Doo Schufro (v. Doolittle) won de amazone de eerste selectiewedstrijd in Almelo, de tweede in Udenhout en vandaag in Bathmen herhaalde ze die prestatie met scores van 76,146% en 76,250%. Met twee tweede plaatsen maakte Maud de Reu een geslaagde rentree, nadat ze Webron (v. Sir Sinclair) voor het NK Dressuur van afgelopen mei moest terugtrekken. Met 75,500% en 73,750% liet de combinatie zien weer sterk terug te zijn. In de eerste proef werden Maud Haarhuis en Baron (v. Painted Back) derde met 72,750%. In de tweede proef reed Loes Cevaal met twee paarden exact dezelfde score van 73,000 % bijeen. Dat deed ze met haar eigen Happy Hero II (v. Hohenstein) en met haar nieuwe ‘leenpaard’ Dolce Gabbana (v. Sunny Boy).

Uitslag KNHS Para Dressuur Trophy, Bathmen

Grade IV en V, Grand Prix A

1. Demi Haerkens (Helmond), EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) 76,389%

2. Frank Hosmar (Haarle), Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) 75,192%

3. Sanne Voets (Berghem), Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) 75,139%

Grade IV en V, Grand Prix B

1. Demi Haerkens (Helmond), EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) 78,243%

2. Sanne Voets (Berghem), Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) 75,608%

3. Frank Hosmar (Haarle), Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) 72,368%

Grade I, II, III, Grand Prix A

1. Annemarieke Nobel (Schoonloo), Doo Schufro (v. Doolittle) 76,146%

2. Maud de Reu (Zwolle), Webron (v. Sir Sinclair) 75,500%

3. Maud Haarhuis (Harbrinkhoek), Baron (v. Painted Back) 72,750%

Grade I, II, III, Grand Prix B

1. Annemarieke Nobel (Schoonloo), Doo Schufro (v. Doolittle) 76,250%

2. Maud de Reu (Zwolle), Webron (v. Sir Sinclair) 73,750%

3 ea. Loes Cevaal (Holten), Happy Hero II (v. Hohenstein) 73,000%

3 ea. Loes Cevaal (Holten), Dolce Gabbana (v. Sunny Boy) 73,000%

Bron: KNHS