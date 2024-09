Landenwedstrijd paradressuur Parijs: Haerkens beste in Grade IV, Voets tweede

Over de landenwedstrijd paradressuur op de Paralympics in Parijs is nog weinig zinnigs te zeggen omdat de wedstrijd per Grade wordt verreden. Voor Nederland kwamen al twee combinaties in de baan (beide Grade IV, de eerste Grade in de landenwedstrijd), maar Nederlands grootste concurrent Team USA heeft alle combinaties (allemaal in de lagere grades) in de middag. Wel kan gezegd worden dat Demi Haerkens en Sanne Voets een super job hebben gedaan. Haerkens was met EHL Daula II N.O.P. (v. Gribaldi) weer de beste in Grade IV met 78,216%, Voets werd met Demantur N.O.P. RS2 (v. Vivaldi) tweede met 76,567%.

De landenwedstrijd paradressuur wordt niet uitgezonden door de NOS en omdat Paralympics.com en het YouTube-kanaal van de Paralympics werken met geo-restricties (omdat er in tegenstelling tot Tokio rechten zijn verkocht) is de landenwedstrijd dressuur vanuit Nederland ook daar niet te zien. Duitsland zendt de gehele landenwedstrijd wel live uit. Via Sportschau.de is de wedstrijd te volgen en vanuit Nederland via een VPN te bekijken.

TeamNL bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink vertelt na de rit van Demi Haerkens aan de KNHS: “Beide amazones hebben bijna foutloos gereden, wel nog wat kleine dingetjes, maar ze zijn beide super cool de ring in gegaan en hebben laten zien dat we meedoen. Ik had misschien nog wel wat hogere scores gehoopt, maar je weet niet wat de andere landen gaan doen dus je weet niet wat deze percentages waard zijn. Voor nu ben ik tevreden.”

