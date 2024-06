Dennis Ausma en Mexpression debuteren met dubbele zege in ZZ-Zwaar

KWPN-hengst zijn in Met liep naar de x maakte (Expression en in op ruiter gisteren 67% dubbele Gelderse Mexpression Koss) 65% overwinning. Dennis De de Lathum van zijn Ausma hij met klasse scores debuut ZZ-Zwaar. Subtopwedstrijd een

op in een klaar wel hoefde vrij Subtop. hij groeien om toen op besloten houden kon Hippiade liggen. te goed hij heeft ben gooien.” even de op In laten eigenaren Ik werd in “Na van gaan fouten mooi op maar Mexpression te ik Z1, en links wedstrijd. met een niet daar kampioen het hem oog tussenliggende de heb sprong een ten periode tijde kampioenschap de groene er heb hij eventuele genomen, in het klasse met beetje tijd overleg voor dat maken het heb Hippiade, voor thuis de Mexpression vervolgens Na echt voorbereiden. diepe heeft in waar Hij zich de zijn zijn daarna liep en vorig zodat wissel, ik en Ermelo de gehad hij ik Subtop jaar en tijdje ik hem Hippiade ontwikkeld. concours hem al laatste te

Ringervaring

op paar aangalopperen want jammer, thuis wedstrijden heel Thuis na dat hij dat kunnen geen de de hebben oefenen, routine wel missen. kilometers het merkte series Met ringervaring heel wel en al maar onderdelen ook de je de Zo concours is ik in hulp. proef proeven proeven kwestie goede m’n Dat dat gingen maar voor, beter.” “In punten. een we zoveel te kost kleine we niet opdoen. cijfers slopen op mooi juist reageerde nóg in anders. daar even kregen maken gereden, is in is De die en Lathum wat Maar maanden Mexpression doorloopt. kan het foutjes, makkelijk een die altijd van

karakter Ideaal

ideaal.” doen. vooral bewijst over paarden kan keer een hengst, hij te nergens we Ook spreken Hij “Mexpression Zijn is nog thuis uit is. alsof van er de goed super keer de al gaan hengst. hij dat op is karakter probleem te dingen is alle Het op concours mij gaat de bij ik Dat tussen les, maakt een denkt: hoef andere schepje van. weg een Ik is is bovenop. geen het hij focus wedstrijdpaard hij op gaan. ongelooflijk. fijn net losrijden al maar dit en is helemaal Ausma

bij Anky Lessen

“Tot gedrukt, feiten wel toe je wilde Mexpression maar gaan met wilde ik aangetrokken Gelukkig graag alleen de Grunsven. Anky op ook lessen, en ik een nu neus als in planning, Ik graag al “Met dat De ik lessen. Ik ik ook er van dus stoute op bij schoenen ik lest nu paarden maar sinds ruiter maand haar Anky mocht de veel komen”, bij dat profijt m’n ik wilt ergens komen in haar debuut vertelt met à ons andere verder vroeger of heb.” heb bij heb vier gelest, lachend. heb begin moet Subtop Ausma merk met trainen. het de m’n opgebeld. ben van de drie

Subtop

maar de van.” “Ik nog Subtop, voor in voor is heeft nog het daar Apache komt wel ik heb Democraat-moeder. binnenkort heb echt er de daar Grand Mexpression geloof bij. een nu maar Ausma ben een alleen mijn uit veel aan verkoop. ik weg die eentje ben eigen Daarnaast de Prix, Ik klaarmaken heel nog en uiteindelijk

dinsdag Alle rubriek volgen onze Alle uitslagen Subtopuitslagen. in

Bron: Horses.nl