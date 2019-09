Valverde oppermachtig bij vijfjarige dressuurpaarden

Met overmacht won Valverde (Vitalis x Ampere) met Eva Möller het Bundeschampionat voor vijfjarige paarden. De Westfaalse premiehengst kreeg een 9 voor draf, een 9,5 voor stap en galop, een 9 voor durchlässigkeit en een 9,5 voor de totaalindruk, hetgeen een eindscore van 9,30 betekende.

De door Eugene Reesink en Rob van Puijenbroek gefokte Valverde werd zowel in 2018 als dit jaar ook al overtuigend kampioen van Westfalen. Hij werd vorige maand bovendien tweede in zijn kwalificatie op het WK jonge dressuurpaarden in Ermelo, en vierde in de finale. In die beide proeven kreeg de henst een tien voor stap. Valverde is in eigendom van Helgstrand Dressage.

Franziskus-zoon naar tweede plaats

De tweede plaats was voor de eveneens Westfaals gefokte Federer 8 (v. Franziskus), die door Portugees Carlos Manuel Valerio Caetano werd voorgesteld. De ruin kwam, mede dankzij een 9,5 voor draf en een 9 voor stap tot 8,60 totaal. Federer is gefokt door Reyering en Ansgar.

Don Mateo (v. Don Juan de Hus) tekende met Anna-Sophie Fiebelkorn voor de derde plaats met een gemiddelde score van 8,50. Daarbij een 9 voor de draf.

Uitslag

