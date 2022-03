Veerle van Hof prolongeert titel in Z2 D/E: ‘Nog nooit zo’n geweldig gevoel’

De 15-jarige Veerle van Hof stond ruimschoots aan de leiding na de eerste proef in de klasse Z2 cat. D/E gesponsord door Witte van Moort en stond deze uiteindelijk na de Kür op muziek ook niet meer af. Ze prolongeert daarmee haar KNHS-titel van de Hippiade 2021. Met een eindscore van 72,73% was ze met Equine parks Xander vandaag absoluut de beste en mocht op het erepodium een Witte van Moort-prijzenpakket, de kampioenssjerp en de gouden medaille in ontvangst nemen. Het podium werd aangevuld met Claire Vermaes op de tweede plaats en Esmee Boers op de derde plek.

Veerle van Hof kijkt zeer tevreden terug op haar proef en de Kür op muziek. Na afloop van de prijsuitreiking vertelt ze enthousiast: “Xander heeft me nog nooit zo’n geweldig gevoel gegeven als vandaag, zowel in de proef als de Kür. Echt genieten! Vooral zijn middendraf in de Kür ging echt geweldig, dat was gewoon vliegen. Hij was er zo fijn aan. Gezonde zenuwen zijn er altijd wel, maar ik was vandaag vooral aan het genieten van mijn pony.”

Altijd afwachten

“Ik probeer iedere wedstrijd zo goed mogelijk mijn best te doen, maar het is toch altijd weer afwachten hoe het gaat lopen. Xander gaat er altijd voor en hij is echt mijn topper! Ik ben Xander’s mede-eigenaar Romy Bemelmans ook heel erg dankbaar. Zij staat altijd voor me klaar. Samen hebben we Xander opgeleid van de klasse B tot het niveau van nu, zo fijn. Ik ga nu met hem de komende tijd wat observatiewedstrijden rijden voor het EK en dan zien we wel weer hoe het seizoen verder gaat lopen. In ieder geval eerst even genieten van deze mooie KNHS-titel.”

Einduitslag klasse Z2 cat. D/E na de proef en Kür

Veerle van Hof – Equine Parks Xander, 72,49%

Claire Vermaes – Matcho ‘D’ van Prinsenhof’s, 72,08%

Esmee Boers – Beauty W, 71,48%

Bron: KNHS