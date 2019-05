Westfaalse kampioen Danciero wint eerste wedstrijd onder Eva Möller

Afgelopen weekend debuteerde de Westfaalse kampioen Danciero onder Eva Möller op een nationaal concours in Lienen. Möller stuurde de driejarige zoon van Dancier x Floriscount van Helgstrand Dressage en Paul Schockemöhle in de Reitpferdeprüfung voor drie- en vierjarige paarden naar de overwinning met 8,6.

In november vorige jaar werd Danciero kampioen op de Westfaalse hengstenkeuring. In de veiling sloeg Andreas Helgstrand toe en verzekerde zich van de hengst voor 700.000 euro. Helgstrand heeft de hengst in gezamenlijk bezit met Paul Schockemöhle. Danciero kreeg vervolgens zijn dekbrevet in Hannover en bij het DWB in Denemarken. In Denemarken liep de hengst dit voorjaar de veertiendagen test en slaagde met 8,38.

9,5 voor galop

In Lienen won Eve Möller met Danciero zijn eerste rijpaardenproef. De 8,0 voor de stap was zijn laagste cijfer, verder kreeg de hengst een 8,5 voor de draf, opleiding en exterieur en voor de galop een 9,5. Met een gemiddelde van 8,6 werd de combinatie ruim eerste. Tweede met 8,1 werd de Bordeaux-zoon Brooker’s Boy gereden door Ann-Christin Wienkamp. Deze vierjarige hengst komt uit een moeder van Don Romantic uit de lijn van de goedgekeurde hengst Dormello (v. Dream of Heidelberg) en het Grand Prix-paard Nymphenburgs Rockport (v. Relevant).

Bron Hengste.equitaris.de