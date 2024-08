KWPN-merrie On Fire voor Canada naar WK jonge dressuurpaarden

Canada heeft twee combinaties geselecteerd voor het WK jonge dressuurpaarden in Ermelo, waaronder de vijfjarige KWPN-merrie On Fire. De Indian Rock-dochter is gefokt door R. van Rooijen uit Alphen aan de Rijn.

De merrie zal worden voorgesteld door Beatrice Boucher, eind maart behaalde het duo hun kwalificatiescore voor Ermelo op hun internationale debuut in Wellington (78.800% in de inloopproef en 81.800% in de finale).

De tweede geselecteerde combinatie is Tanya Strasser-Shostak en de zevenjarige Mr. Morrison OLD (Morricone x Florestan). Vorig jaar waren zij de enige combinatie die Canada vertegenwoordigde op het WK. Dit jaar kwam het paard niet internationaal aan de start, maar kwalificeerde zich via nationale concoursen.

