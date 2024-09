LIVE: Kwalificatieproef WK vijfjarige dressuurpaarden

De kwalificatie voor vijfjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Ermelo begint vandaag om 09.30 uur. De eerste Nederlandse combinatie komt om 10.26 uur in de baan met Ohio (v. Kaiman) onder Kirsten Brouwer. De kwalificatie is gratis live te bekijken in dit bericht. De twaalf beste combinaties kwalificeren zich voor de finale.