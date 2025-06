Nederlandse selectie WK Jonge Dressuurpaarden 2025 bekend

In Delft vond op 10 juni de laatste WK-selectie plaats. Na afloop van dit selectiemoment heeft de commissie woensdagavond 11 juni de combinaties bekendgemaakt die Nederland zullen vertegenwoordigen op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden van 5 tot en met 10 augustus in Verden.

De selectiecommissie, bestaande uit Johan Hamminga, Alex van Silfhout en Janine van Twist, beoordeelde de paarden in Delft in de finaleproef. Zij brachten na deze selectie een groep van meer dan dertig paarden terug tot zes geselecteerde combinaties en twee reserves per leeftijdscategorie.

Vertrouwen richting Verden

“We gaan met vertrouwen richting Verden”, is Johan Hamminga tevreden. “We hebben een hele sterke selectie kunnen maken, de vijf- en zesjarigen springen er daarbij uit.”

De laatste WK-selectie werd verreden tijdens Concours Delft op Manege de Prinsenstad. “Daar lag een professionele baan met internationale allure”, aldus Johan. “Het weer werkte in de ochtend niet helemaal mee, maar dat kan op een WK ook gebeuren. De omstandigheden in Delft gaven ons een goed beeld van hoe de paarden zich laten zien in een spannende omgeving. De paarden konden over het algemeen goed omgaan met de aangeklede baan. Er werden goede, fijn afgewerkte proeven gereden. Daarbij zagen we de ongedwongenheid, losgelatenheid en een harmonieus beeld terug. Daar hebben we op geselecteerd en de ruiters hebben daar hard aan gewerkt.”

Verschuivingen nog mogelijk in verband met jeugdkampioenschappen

Er ligt een vraag inzake de deelname jeugdruiters aan beide kampioenschappen bij de WBFSH en de FEI in afwachting van hun antwoord. Daardoor zouden er nog verschuivingen plaats kunnen gaan vinden in de teams. Direct voorafgaand aan ‘Verden’ (5-10 augustus) vinden de Europese Kampioenschappen voor children, pony’s en junioren plaats in Le Mans (31 juli t\m 3 augustus).

Geselecteerde paarden

Vijfjarigen

1e reserve: Pitch Perfect (v.Le Formidable) met Vai Bruntink

2e reserve: Murk 540 (v.Teun 505) met Franka Loos

Eigen reserve Bart Veeze: Pride (v.Secret)

Zesjarigen

1e reserve: Ortisei (v.Glock’s Toto Jr) met Julia Groenhart

2e reserve: Orange (v.Vitalis) met Kim Alting

Zevenjarigen

1e reserve: Most Wanted Nero von Bellin (v.Morricone) met Leonie Richter

2e reserve: Nashville SW (v.Secret) met Femke de Laat

