Noordijk en Naqueen herpakken zich in kleine finale zesjarigen: ‘De finale halen was het doel’

Gisteren kampte het duo nog met spanning, waardoor er wat fouten in proef waren geslopen. Maar vandaag wisten ze zich te herpakken en met een score van 85,8% hebben de NRPS-hengst Naqueen (Trafalgar x Samba Hit) en Kim Noordijk de kleine finale voor zesjarigen gewonnen op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. "Hopelijk kan ik zondag hetzelfde rondje rijden als vandaag. Ik ben al superblij dat ik in de finale ben gekomen. Dat was het doel vooraf en dat hebben we nu behaald", aldus een enthousiaste Kim Noordijk.

De tweede plek was voor San to Alati FRH (Secret x Bellisimo) en Stefanie Viehoff-Wolf met 84,7% en op een derde plek eindigden Straight Horse Floriana (Franklin x Blue Hors Zack) en Mette Sejbjerg Jensen met 82,8%.

‘Koppie erbij’

De zwarte Trafalgar nakomeling, gefokt en in eigendom van J.G.M. van der Meijden, scoorde driemaal een 8.8 op zijn draf, galop en dressuuraanleg. Daarmee kwam zijn score maar liefst 9,6% hoger uit dan een dag eerder. “Alles viel op zijn plek vandaag! Naqueen had zijn koppie erbij en ik ben heel trots op hem. Ik weet dat hij de kwaliteiten heeft en ik hoop dat hij de rust van vandaag kan behouden”, vertelt een tevreden Kim Noordijk na afloop van haar ererondes.

Revanche

De Hannoveraans gefokte San to Alati FRH, vorig jaar nog winnaar van de kleine finale bij de vijfjarigen, liet ook een betere verrichting zien dan een dag eerder. Vooral de stap van de koffievoskleurige hengst, gefokt door Lena-Marie & Kerstin Klose en in eigendom van Bernadette Brune, werd hoger beloond met een 9.3 vandaag ten opzichte van een 8.5 op donderdag. De Deense warmbloedmerrie Straight Horse Floriana, gefokt en in eigendom van Straight Horse Aps, scoorde 4,8% meer dan gisteren mede dankzij haar fijne draf en dressuuraanleg die beiden werden beloond met een 8.5. Het Deense Straight Horse Aps heeft een zeer succesvol WK dit jaar, drie fokproducten van de stoeterij uit Lillerød mochten in Ermelo aan de start verschijnen en alle drie de paarden hebben zich gekwalificeerd voor de finale bij respectievelijk de vijf-, zes- en zevenjarige paarden.

Geen finale ticket voor Everest, Nashville SW en No Nonsense D

Charlotte Fry en de KWPN-goedgekeurde Everest (Especial uit Fresia ster pref PROK van Negro, fokker Van Olst Horses uit Den Hout) scoorden 80,80 en werden vijfde. De gretige schimmel zou soms nog meer rust mogen vertonen, maar liet veel aanleg zien in al zijn gangen. “Dit is een heel actief paard en heeft een ritmische draf. Hij is actief en heeft een goede balans in de zijgangen. De stap is energiek en heeft een goed ritme en goede overstap. Ook de galop is actief en de wissels zijn mooi”, aldus de jury. Onder Femke de Laat scoorde de imposante hengst en Pavo-cup winnaar Nashville SW (Secret uit Esina elite pref IBOP-dres sport-dres PROK van Jazz, fokker Stal Willig VOF uit Abcoude) 75,70%. Emmelie Scholtens en No Nonsense D (Glamourdale uit Astrona ster van Olivi, fokker P. Damen uit Weelde-Station) scoorden 73,00%.

Bron: Ermeloyh.com/ KWPN