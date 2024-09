Obsession Taonga onder Van Nek met megascore van 89,6 naar finale

dressuurpaarden de Jatilinda ook Lara finale en was de door te All de onder daar al had Taonga Obsession medaillekanshebber werd finale. nog Van Bos’ kleine Nek hoog At Bos superproef punten en de er een uit een vijfjarige kwaliteit van programmafout revanche om (en en met kwalificatie is het 89,6 in namen van de Vandaag hengst eindigen) Maar met te zulke absoluut toen de punten Die Willeke Once) Nek Wereldkampioenschap KWPN-hengst sloop duidelijk. de zaterdag. Taonga een NMK-kampioene hengst gewonnen gisteren in last heeft de (Vitalis dochter voor met in v. spanning Dat proef. gefokte 19-jarige in van Obession lopen

RS2). Vitalis, samen Bos M zwarte Obsession All de (moeder ook De At wat compleet, brengt betreft niet dat succespaarden dat supermerrie vader alle Jameson Once hij van met en Willeke moedersvader dressuurpaard. is hengst alleen van Taonga als Atilinda is

proef te bij schreef van in Gisteren gespannen een ook maakte fouten: galop voor de (v. van was hogere hengst in proef draf.” Vitalis) Daarbij nog kwalificatie: (volte ze halsstrekken is doorzitten geen Obsession in ze verkeerde van punten. Nek reed amazone Taonga er gebrek lijn Bos, Willeke over de kwaliteit in bleef de maar Horses en het twee bij “Aan de diagonaal) Lara in plaats

(89,8) en Obsession laatste vandaag de naar gehad fouten en kwalificatiewinnaar scoorden leken finale. (89,8) starttijd. net gaat Taonga HT en achterwege Viper vroege iets van maar De twee nog vroege de de te bleven minder de als spanning de medaillekandidaat spannende en met Glamdale profijt tweede Gisteren in punten WP hebben Red nu 89,6 (92) starters Severucci hoger, ring hun

Twee Helgstrandpaarden

de punten. en op een Helgstrand-paarden. stap (Sir twee in De Obsession De Feinsten Zack), zich (Franklin kwamen voor vrij Horse met de Straight Rock hengst Bij x respectievelijk Taonga Blue 7,2 voegen en royaal Sun 85 zij gewaardeerd Hors eerste de x hengst finale. 87 Forever) Donnerhall kleine werd King

die maar Maria kwalificatie de toch vierde plaats Oz proef het expressie liet met punten. en Sung Ulrike en gisteren Nivelle zeer jurypaar Expression) Christensen de fijne King Jessica zien, jureerden haalde en Feinsten ook Schwennessen) (v. Nederlandse de de de van een niet Lynn-Thomas met jury Colliander hoger. 83,6 beoordeelden en uit Maria delegatie ‘fris’ (Kurt Hij met opnieuw net

Uitslag

Bron: Horses.nl