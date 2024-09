Proud James wint vierjarigenrubriek Ermelo, Power Dutch derde

De KWPN-verrichtingstopper Proud James (v. Jameson RS2) van Helgstrand Dressage heeft in Ermelo de de finale in de rubriek voor vierjarigen (geen Wereldkampioenschap) op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden gewonnen. Onder Maxi Kyra von Platen liep de door Yolien van Maasacker gefokte Proud James naar 86,2 punten (8,3 stap, 8,8 draf, 8,7 galop, 8,5 submission en 8,8 aanleg). De Hannoveraanse hengst So Special (v. Secret) werd tweede, gevolgd door de KWPN-hengst Power Dutch (v. Toto jr) van Stal Hexagon voor de ruin Port-Au-Prince (v. Desperado).

Toelichtend jurylid Patrick van der Meer was zeer te spreken over de verrichting van Proud James. “We hebben een hele fijne proef gezien, wat een elegant en talentvol paard. We zagen een hele actieve draf met al een fijne balans, over het algemeen een hele vloeiende proef.”

Heel geconcentreerd

Ook amazone Maxi Kira von Platen is enthousiast over de vierjarige schimmelhengst. “Het voelde super vandaag, hij was heel geconcentreerd, nog meer dan de eerste dag. En dat terwijl we in de grote arena mochten rijden, het is toch altijd maar afwachten hoe een jong paard, en zeker dekhengst, daar op reageert.”

WK-droom

Na een eerste gespannen rondje was Proud James klaar om zich van zijn allerbeste kant te laten zien, iets wat Maxi Kira von Platen hoopt de komende jaren vaker te kunnen doen. “Het zou een droom zijn om volgend jaar mee te rijden op het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden, Proud James heeft zeker een heel rooskleurige toekomst voor zich.”

So Special

Met een 9.0 voor zijn galop en driemaal een 8.5 op zijn protocol was So Special de nummer twee in deze rubriek. De Hannoveraanse hengst, gefokt en in eigendom van Pia Sophie Wahlers, liet een score van 84,8% noteren. “We hebben een hele vloeiende proef gezien met een fijne samenwerking en erg harmonieus. De galop was echt een hoogtepunt, goed opwaarts gesprongen met veel energie en bodem.”

So Special met Jessica Lynn Thomas. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Hexagons Power Dutch

De hengst Hexagon’s Power Dutch, gefokt en in eigendom van Stal Hexagon, behaalde een totaalscore van 84,4% en werd daarmee derde.

Hexagons Power Dutch met Anke van Moer. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag

