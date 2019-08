Zilver voor Rixt van der Horst in kür Para-dressuur

Op de afsluitende dag van het EK para-dressuur in Rotterdam heeft Rixt van der Horst met Findsley N.O.P. (v.Belissimo) zilver gewonnen in de kür. Een prachtig begin van deze finaledag voor de para-dressuurruiters. “Ik ben heel tevreden. Ik heb vandaag voor het eerst voor mijn gevoel fijn gereden. De druk was er een beetje af en ik kon er nu van genieten”, vertelt de zilveren medaillewinnares.

Na haar goede proef die werd beloond met 77.093%, bleef het tot de laatste ruiter spannend voor Rixt en de Nederlandse delegatie. De Deen Tobias Thorning Joergensen was in Grade III al twee maal eerder net voor Rixt geëindigd tijdens dit Europees kampioenschap. Vandaag mocht hij als laatste de ring in en ook nu kreeg hij van de jury een hogere score, al was dat niet unaniem.

Ongekend succesvol

Natuurlijk was er hoop op goud, maar schitterend zilver is een geweldig resultaat voor de amazone die internationaal al succesvol is met haar derde paard. Van der Horst werd eerder met Uniek N.O.P. meervoudig Europees-, en wereldkampioen, waarna ze met Caraat op de Olympische Spelen in Rio drie medailles in de wacht sleepte. Met Findsley N.O.P. schreef ze in 2018 op het WK in Tryon geschiedenis door drie maal het goud te veroveren. “Ik ben blij dat ik me met meerdere paarden heb kunnen bewijzen. Dat is best bijzonder. Een geschikt paard vinden is al lastig. Ik ben dan ook heel dankbaar dat ik met verschillende eigenaren heb mogen samenwerken en hun paarden heb mogen rijden.”

Vertrouwen

Over haar huidige toppaard, Findsley N.O.P. heeft Rixt niets dan lof. “Findsley gaf me vandaag een super fijn gevoel. Het is een betrouwbaar, maar ook best een moeilijk paard. Een beetje een merrietype qua gedrag. Je moet haar met heel veel gevoel rijden. Maar als ze eenmaal vertrouwen in je heeft, dan doet ze alles voor je. Dat maakt het nooit makkelijk, maar dat maakt het paardrijden ook wel weer leuk. En er zit ook nog heel veel verbetering in. Dat is weer een mooi vooruitzicht.”

Uitslagen kür Grade III EK Rotterdam:

Goud: Tobias Thorning Joergensen (Den), Jolene Hill, 79.093 %

Zilver: Rixt van der Horst, Findsley N.O.P., 77.327 %

Brons: Barbara Minecci (Bel), Stuart, 73.127 %

Bron: KNHS