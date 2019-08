Highway M TN en Willem Greve grijpen overwinning zevenjarigen

Nog geen maand staat de hengst bij Willem Greve op stal, maar ze vormen nu al een geweldig team. In een zinderende barragerit reed Greve Highway M TN naar de overwinning. Ze gaven Dennis van den Brink en Harina Touch W (Untouched x Larino) en Michael Greeve met Hennessy (Eldorado vd Zeshoek x Verdi) het nakijken.

“Het heeft natuurlijk even tijd nodig om een combinatie te worden”, meldde Greve twee weken geleden in het bericht over de komst van de hengst naar zijn stallen. Dat ‘even’ bedoelde hij blijkbaar heel letterlijk. Slechts 30,24 seconden had de combinatie nodig om de finish te bereiken, een tijd waar niemand meer in de buurt kwam. Nieuw paard dus, maar hetzelfde resultaat voor Greve als vorig jaar. Toen werd de ruiter kampioen bij de zevenjarige paarden met Gogo Karla V (v. Zirocco Blue).

Eldorado-feestje

Eldorado van de Zeshoek viel op bij de zevenjarigen. Van de twintig finalisten hadden er vijf deze hengst als vader, drie daarvan zagen we terug in de barrage. Highway M TN is de meest indrukwekkende, maar ook Habrina (vm. Phin Phin/Patrick van der Schans) en Hennessy (vm. Verdi/Michael Greeve) lieten een goede indruk achter.

De negen hoogstgeplaatste 7-jarigen mogen voor Nederland naar het WK in Lanaken.

Uitslag