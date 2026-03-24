Minister-president Noordrijn Westfalen spreekt Olympische ambitie uit in de Soers

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Hendrik Wüst (r.), hier met Ingrid Klimke en prinses Anne Foto: ArndBronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Hendrik Wüst (CDU), de minister-president van de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, nam gisteren deel aan een persconferentie op CHIO Aken. De Wereldkampioenschappen in Aken zijn dit jaar het grootste sportevenement van Noordrijn-Westfalen en met dat evenement wil de deelstaat laten zien dat het klaar is voor het organiseren Olympische Spelen. Onze Oosterburen willen proberen om de Olympische Spelen van 2036, 2040 of 2044 naar Duitsland te halen. Dit jaar beslist de Duitse Olympische sportbond welke stad of regio (Berlijn, Keulen, Hamburg en München) kandidaat wordt, als de keus op Keulen valt zal de paardensport in Aken plaatsvinden.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
