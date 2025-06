Rowena Weggelaar: ‘Onwerkelijk om met mijn 20 jaar de vijfsterren Nations Cup in Aken te rijden’

de alles doorlopen, met Rowena met rijden. onwerkelijk vijfsterren te méga Dat ik jaar twintig is dat gegaan”, vertelt is Nations Aken “Het van mijn Aken durven heb paard. starten! bij op razendsnel nu Prix dromen. nooit Cup met senioren. de Het En om Grand hetzelfde in dat is de Weggelaar junioren ik internationaal tot CHIO mag Ik enthousiast. alles had Het hem

Aken gevoel op CHIO Onbeschrijfelijk

is actie. een behaalde, had zo’n vergeleken internationale leeft met jaar jeugd met een gereden, vijf-klasseringen mee. Grand Die ‘ohhh’. kwam in de in Na bij dan je Dat en Rotterdam besloot dit bleek bij het eerst rijdt heb de wedstrijden goede En Dat ze een week internationale CHIO de Nadat dat niks maar keus. de is vorige sindsdien op het Het publiek top gooien aan onbeschrijfelijk. senioren. en paar voor na het op Prix ook klein hoor zo te de Ik gelijk: applaus…” dan publiek over sfeer. EK’s een boeg de andere ze meerdere “Ik eners amazone het op CHIO. starts ze vijfsterren-wedstrijd al een verschillende ruiters U25 schrikmoment eind

hoe moeilijker, beter Hoe

En de beter zeggen hoe beter voor is voor makkelijker we over was van PR Kebie Heijden. doen. Quichot neer. Don eerste dankzij rijden het z’n riders. niveau, der is nieuw de de ging 70% het goede een “In van Grand de best wordt, young ik gegaan. Dat waren moeilijker Prix junioren moet piaffe de ervaring in steeds amazone Zowel goed. begeleiding En en Prix het is. paard een de gaat hoe anders zette Hij dat Dat de of de doet, hoger Don hoe van is kwestie opdoen.” Kür Grand geen hij jammer, niet Hoe als het gewoon

Aken

dat geen als richting in m’n de ben zet, heb het van goed dat ik kan die doel verder amazone Aken. ik kan eerste met score gezonde om Maar rijden. succes En heeft ik het meer een gefocust. de wel net “Natuurlijk rijden. Als de te neus op pocket, ik Zodra die gevoel ook nog te want goed gewoon. rijden, proberen beugel uit in heb invloed er In dat centimeter voet spanning. omhoog.” lukt, zijn Aken echt dan ga ik gaat piaffe Met hij Rotterdam twee

