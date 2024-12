Spanje partnerland van CHIO Aken

Spanje is het officiële partnerland van CHIO Aken 2025. Onder meer zanger Alvaro Soler heeft zijn aanwezigheid bij de openingsceremonie aangekondigd. Het thema is: 'Hola España'.

In 2001 werd een nieuwe traditie gevestigd op CHIO Aken. Voor het eerst in de geschiedenis van het concours werd een partnerland aangesteld. Dat was toen eveneens Spanje. 24 jaar later kan CHIO Aken nu uitkijken naar een heropleving.

Cultuur, muziek en prachtige paarden

“Spanje is voor ons uiteraard een heel bijzonder partnerland”, vertelt Birgit Rosenberg bij de officiële aankondiging. “Het land heeft alles wat nodig is om bezoekers van CHIO Aken 2025 te inspireren: een levendige cultuur, opzwepende muziek en natuurlijk prachtige paarden”, vervolgt Rosenberg die ook het thema onthulde: ‘Hola España’.

Bron: Persbericht