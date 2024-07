Twee zonen van Baltic VDL bovenaan in Grote Prijs Aken: Wards Ilex (2e) en Fuchs’ Leone Jei (4e)

Twee zonen van Baltic VDL stonden vandaag bovenaan in de Rolex Grote Prijs van Aken: de door G. Maris uit Berg en Dal gefokte Ilex (Baltic VDL x Chin Chin) werd tweede onder McLain Ward en de door wijlen Gijs van Mersbergen uit Udenhout gefokte Leone Jei (Baltic VDL x Corland) werd vierde met Martin Fuchs.

Het Akense publiek werd getrakteerd op een thuisoverwinning van de voormalig Europees Kampioen Andre Thieme en DSP Chakaria. De voormalige Rolex Grand Slam-winnaars McLain Ward, Richard Vogel en Martin Fuchs deden allemaal een serieuze poging in de barrage, maar konden niet tippen aan Thieme, die alle risico nam op weg naar de laatste Rolex-stijlsprong. Ilex en Leone Jei zetten topprestaties neer door tweede en vierde te worden en gaven daarmee een visitekaartje af voor hun vader Baltic VDL.

Ilex

De grootramige Baltic VDL-zoon Ilex (uit Calendula ster IBOP-spr PROK van Chin Chin, fokker G. Maris uit Berg en Dal) wordt nog niet zo lang uitgebracht door de Amerikaanse McLain Ward. “We vormen sinds begin dit seizoen een combinatie”, vertelt McLain Ward na afloop in de persconferentie. Met drie fantastisch gesprongen omlopen in de Rolex Grand Prix van Aken laat McLain Ward zien wederom een paard van wereldniveau tot zijn beschikking te hebben. “Ilex sprong in de laatste ronde zelfs beter dan in de eerste. Het was pas onze tweede barrage en dan als eerste binnenrijden op dit niveau is altijd een uitdaging. Ilex deed precies wat ik vroeg, ik nam wat risico en dat pakte goed uit. Voor nu kan ik niet blijer zijn met zijn prestatie”, klinkt een zeer tevreden McLain Ward.

McLain Ward ging als eerste van start in de barrage en werd met Ilex tweede. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Op de grote graspiste van Aken kwam Ilex goed tot zijn recht. Zijn overgrootmoeder Havinia (v.Grosso Z) won onder het zadel van Gianni Govoni diverse Grote Prijzen, waaronder die van Geesteren. Dat Ward hoge verwachtingen heeft en veel vertrouwen heeft in Ilex blijkt: “Ik neem Ilex mee naar de Spelen en wilde deze week een en ander finetunen. Ik moet zeggen dat het gevoel erg goed is richting Parijs.” Met de keuze voor Ilex laat hij de zeer ervaren Callas thuis.

Leone Jei

Op de Spelen zijn ook Leone Jei en de Zwitserse Martin Fuchs. Deze ervaren combinatie heeft al eens de Rolex Grand Slam van Genève én Spruce Meadows gewonnen, dus de Rolex Grand Slam van Aken staat ook hoog op de wishlist.

Martin Fuchs met Leone Jei Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Net zoals Ilex, stamt Leone Jei (uit Dara ster prest IBOP-spr PROK van Corland), gefokt door wijlen Gijs van Mersbergen uit Udenhout, af van Baltic VDL. Met twee sterk gereden rondes en een zeer aanvallende barrage was Martin Fuchs op weg naar de winst, ware het niet dat hij een voor Leone Jei ongebruikelijke springfout kreeg op de Mercedes Benz-oxer. De tijd was goed geweest voor de winst, het werd uiteindelijk de vierde plaats achter Richard Vogel en United Touch S, die de balk van de allerlaatste hindernis tegen de grond zag gaan. Leone Jei genoot zijn opleiding op Nederlandse grond bij Koen Leemans, al vorens hij via Stal Hendrix werd verkocht en zo onder het zadel bij Martin Fuchs terecht kwam.

Lees ook:

Bron: KWPN/Horses.nl