Voor in de agenda: Wereldkampioenschappen Aken 11 tot en met 23 augustus 2026

Veel paardensportliefhebbers zullen er nu al naar uit kijken: de Wereldkampioenschappen dressuur, eventing, mennen, springen, voltige en paradressuur in Aken. Vandaag over 650 dagen is het al zo ver: de Wereldkampioenschappen vinden van 11 tot en met 23 augustus plaats en de organisatie achter CHIO Aken heeft samen met de FEI het logo voor de Wereldkampioenschappen onthuld. En de ticketverkoop is ook al gestart.

FEI-voorzitter Sabrina Ibáñez vertelt in een persbericht: “De onthulling van het logo voor de FEI Wereldkampioenschappen Aken 2026 is meer dan alleen een visuele mijlpaal: het is een symbool van ons gedeelde enthousiasme en ambitie. Aken is de plaats waar de paardensport zijn huidige vorm heeft gevonden. Dit nieuwe logo weerspiegelt zowel de traditie als de innovatie die de Wereldkampioenschappen zullen kenmerken. We kijken ernaar uit om de wereld opnieuw te verwelkomen op deze iconische locatie, waar atleten, paarden en fans samenkomen en onvergetelijke herinneringen creëren.”

Bron: Persbericht